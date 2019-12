Assange vypovedal v súvislosti so špionážou voči jeho osobe

Prípad je dôležitý v súvislosti s možným vydaním Assangea do USA.

21. dec 2019 o 6:29 TASR

MADRID. Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange v piatok pred súdom v Madride vypovedal v súvislosti so sledovaním, ktorého sa voči nemu dopustila španielska súkromná bezpečnostná firma v období, keď žil na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Informovala o tom agentúra AFP.

Austrálčan Assange, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo väzení vo Veľkej Británii, vypovedal prostredníctvom videokonferencie.

Odovzdávali informácie USA?

Španielsky súd vyšetruje, či firma Undercover Global, ktorá mala na starosti bezpečnosť na ekvádorskom veľvyslanectve, Assangea sledovala a informácie odovzdávala USA.

Prípad je podľa AFP dôležitý v súvislosti s možným vydaním Assangea do USA.

Austrálčan čelí v Spojených štátoch 18 bodom obžaloby vrátane sprisahania s cieľom ilegálne preniknúť do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži. Ak by ho usvedčili, vo väzení by mohol stráviť niekoľko desaťročí.

Assangeovi právnici tvrdia, že informácie získané firmou Undercover Global sa dostali k americkým tajným službám.

Firma umiestnila kamery a mikrofóny na miestach, kde sa Assange nachádzal a bola údajne schopná zachytiť jeho rozhovory s právnikmi a takisto aj jeho lekárske vyšetrenia.

Právnici žiadajú, aby bola firma a jej majiteľ David Morales obvinení z trestných činov vrátate porušenia práva na súkromie a výsad právnika a klienta, prania špinavých peňazí a úplatkárstva, napísala agentúra Reuters.

Útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve

Assange našiel útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v roku 2012, keď podľa svojich slov unikal pred politicky motivovaným príkazom na vydanie do Švédska, kde ho chceli vypočúvať v prípade sexuálneho zneužitia.

Zakladateľ WikiLeaks sa však obával viac toho, že Švédi by ho vydali do USA, kde ho vinia zo spolupráce pri krádeži tajných dokumentov.