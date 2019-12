Tri roky boli uväznení v Perzskom zálive. Krachujúca spoločnosť nechala námorníkov napospas

Štvorica námorníkov by sa mala na Vianoce vrátiť domov.

21. dec 2019 o 1:39 Nina Sobotovičová

ABU DABÍ, BRATISLAVA. Psychické mučenie. Tak opisuje druhý palubný dôstojník Vikash Mishra tri roky, ktoré musel stráviť v život ohrozujúcich podmienkach na palube opustenej nákladnej lode Tamim Aldar.

Neopustila ju posádka, naopak, tá bola nútená zostať aj vo veľmi ťažkej situácii na palube. Plavidla sa vzdala spoločnosť Elite Way Marine Services, ktorá ho vlastnila, no dostala sa do finančných problémov.

“ Keď som sem prišiel, moja dcéra Tania mala osem mesiacov. Čoskoro bude mať štyri roky. Nebol som doma na Vianoce trikrát za sebou. „ Vikash Mishra

Tanker Tamim Aldar zostal zakotvený 37 kilometrov od pobrežia Spojených arabských emirátov, krajiny, ktorej štátna spoločnosť Elite Way Marine Services patrí.

Plavidlu sa na dôvažok pokazil motor a keď loď zostala bez prúdu, nefungujúca klimatizácia bola problémom, ktorý posádku trápil najmenej.

Neosvetlený tanker uviaznutý na frekventovanej lodnej trase bol totiž nebezpečenstvom aj pre ostatné lode, keďže hrozilo, že sa v noci so zakotveným plavidlom zrazia.