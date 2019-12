Aktivisti chcú zmeny vo švajčiarskej ústave v prospech klímy

Chcú v krajine dosiahnuť zákaz predaja fosílnych palív od roku 2050.

19. dec 2019

BERLÍN. Švajčiarski environmentálni aktivisti zozbierali dostatok podpisov na referendum týkajúce sa špecifických zmien v ústave v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám.

Tamojšie úrady vo štvrtok potvrdili, že aktivisti majú viac ako potrebných stotisíc podpisov podporujúcich takzvanú "ľadovcovú iniciatívu", ktorá sa týka ľadovcov v Alpách ohrozených globálnym otepľovaním.

Aktivisti chcú v krajine dosiahnuť zákaz predaja fosílnych palív do roku 2050, no pripúšťajú nejaké výnimky. Do polovice storočia chcú takisto odstrániť všetky čisté emisie skleníkových plynov tvorených ľuďmi.

V návrhu uvádzajú, že akékoľvek emisie, ktoré sa nedajú znížiť, musia kompenzovať zachytávaním skleníkových plynov napríklad vďaka výsadbe stromov alebo technickými prostriedkami.

Švajčiarska asociácia na ochranu podnebia, ktorá navrhuje referendum, má podporu centristických a ľavicových strán, ktoré takisto chcú zakotviť zmeny v ústave.