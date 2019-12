Putin kritizoval Lenina za umiernenú etnickú politiku

Leninov plán pripravil cestu pre rozpad Sovietskeho zväzu, myslí si ruský prezident

19. dec 2019 o 13:48 (aktualizované 19. dec 2019 o 14:50) TASR

MOSKVA. Unipolárny svet už neexistuje, keďže globálny hospodársky vývoj viedol k nastoleniu multipolárneho svetového poriadku, vyhlásil vo štvrtok na svojej výročnej tlačovej konferencii v Moskve ruský prezident Vladimir Putin.

Citovala ho tlačová agentúra TASS.

"Vznikol multipolárny svet a unipolárny svet už neexistuje," povedal Putin.

"Po rozpade Sovietskeho zväzu panovala ilúzia, že tento (unipolárny) svet je možný a mohol by existovať dlhú dobu. Bola to však len ilúzia. Vždy som to hovoril a nedávne udalosti to potvrdzujú," povedal šéf Kremľa. Multipolárny svet je podľa neho dôsledkom ekonomických vzťahov.

Putin ocenil čoraz bližšie vzťahy s Čínou

Putin upozornil aj na to, že Čína konkuruje Spojeným štátom ako globálna ekonomická veľmoc. Ocenil aj čoraz bližšie vzťahy medzi Moskvou a Pekingom.

Jedinou možno ideológiu v modernej demokratickej spoločnosti je podľa Putinových slov vlastenectvo, a to v najširšom a najlepšom význame tohto slova. "(Vlastenectvo) musí byť odpolitizované a musí sa zameriavať na posilňovanie vnútorného rámca ruského štátu," zdôraznil.

Putin kritizoval Lenina

Putin, ktorý kedysi rozpad Sovietskeho zväzu označil za najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia, vyslovil niekoľko kritických slov na adresu jeho zakladateľa Vladimira Iľjiča Lenina, napísala agentúra AP.

Kritizoval Leninovu politiku týkajúcu sa etnických otázok, pričom uviedol, že Leninov plán poskytnúť jednotlivým sovietskym republikám širokú autonómiu - vrátane práva na odtrhnutie sa - pripravil cestu pre rozpad Sovietskeho zväzu po tom, ako sa začala moc vládnucej Komunistickej strany oslabovať.

Putin však zároveň odmietol to, že by Leninovo zabalzamované telo malo byť vybraté z mauzólea na moskovskom Červenom námestí a pochované.

Ako dôvod uviedol, že sa nechce dotknúť staršej generácie, ktorá Lenina aj dnes považuje za zakladateľa Sovietskeho zväzu a za významný symbol.

V odpovedi na otázku týkajúcu sa protiruských sankcií zo strany Západu Putin povedal, že Moskva je za úplnú normalizáciu vzťahov s EÚ.

Putin chce zrušiť obmedzenia kandidatúry

Na záver tlačovej konferencie Putin naznačil možné zmeny v ruskej ústave spojené s právomocami prezidenta a vlády.

Z ústavy by napríklad mohlo byť vyňaté obmedzenie, že sa jedna osoba nemôže stať prezidentom krajiny viac než dvakrát po sebe, citoval Putina TASS.

Všetky zmeny by však mohli byť zrealizované až po širokej verejnej diskusii, dodal ruský prezident.

"Jedna vec, ktorá by sa mohla zmeniť vo funkčnom období (prezidenta), je odstránenie článku o dvoch po sebe idúcich funkčných obdobiach. Váš pokorný služobník odslúžil dve funkčné obdobia a potom svoj post opustil, avšak s ústavným právom opäť sa stať prezidentom - pretože takto to už neboli dve obdobia po sebe. Tento (ústavný článok) znepokojuje našich politológov i verejných činiteľov. Možno by mohol byť (z ústavy) vyňatý," povedal Putin, ktorého citovala agentúra RIA Novosti.