Putin považuje žalobu na Trumpa za nezmysel

Ruský prezident odporučil Ukrajine rokovaťo Donbase priamo so separatistami.

19. dec 2019 o 12:48 TASR

MOSKVA. Ukrajinskí lídri by v snahe obnoviť mier na východe Ukrajiny mali rokovať priamo s Moskvou podporovaným separatistickým regiónom Donbas, vyhlásil vo štvrtok na svojej výročnej tlačovej konferencii ruský prezident Vladimir Putin.

Šéf Kremľa vylúčil akékoľvek zmeny v minských dohovoroch z roku 2015 a vyjadril odhodlanie pokračovať v rokovaniach formátu normandskej štvorky, píše agentúra Reuters.

So zámerom ukončiť násilnosti na východnej Ukrajine, kde proti sebe od roku 2014 bojujú proruskí separatisti a vládne sily, začali ruskí, ukrajinskí, francúzski a nemeckí lídri tzv. minský rokovací proces, ktorý vyústil do schválenia balíka dohôd o mierovom riešení situácie v Donbase.

Opatrenia rátajú s udelením špeciálneho štatútu pre Donbas a s amnestiami pre tých, ktorí sa zúčastnili na tomto ozbrojenom konflikte, ktorý si vyžiadal už viac ako 13.000 životov.

Putin vylúčil prítomnosť ruských síl v Donbase

Vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý začiatkom decembra pri odchode z rokovaní normandskej štvorky v Paríži naznačil, že minské dohovory by mohli byť pozmenené, označil Putin na štvrtkovej tlačovej konferencii za mimoriadne znepokojivé. Varoval, že ak by sa tak stalo, mohla by vzniknúť patová situácia.

Podľa Putinových slov, ktoré citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS, sa v regióne Donbasu nenachádzajú nijakí zahraniční vojaci a sú tam len jednotky domobrany zložené z miestnych obyvateľov. Dodal však, že za obe strany bojujú zahraniční žoldnieri.

Vymyslená žaloba na Trumpa

Putin na adresu podania ústavnej žaloby - impeachmentu - na amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedol, že je založená na "vymyslených" základoch.

Za impeachment vo veci zneužitia právomocí i marenia vyšetrovania vedeného Kongresom zahlasovali vo štvrtok členovia americkej Snemovne reprezentantov.

Putin pripomenul, že žaloba ešte musí prejsť Senátom, kde majú väčšinu republikáni. Tí impeachment prezidenta odmietajú.

"Je veľmi nepravdepodobné, že z úradu odvolajú predstaviteľa svojej vlastnej strany na základe celkom vymyslených základov," uviedol Putin, podľa ktorého ide zo strany demokratov po prehratých voľbách z roku 2016 o pokračovanie boja proti Trumpovi inými prostriedkami.