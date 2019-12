Na Moralesa vydali v Bolívii zatykač, vinia ho z terorizmu

Morales sa chce naďalej angažovať v bolívijskej politike z exilu.

18. dec 2019 o 21:21 SITA

LA PAZ. Bolívijskí prokurátori vydali v stredu zatykač na bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý momentálne žije v azyle v Argentíne.

Základom na vydanie zatykača sú obvinenia, ktoré vzniesol nový dočasný minister vnútra Arturo Murillo.

Súvisiaci článok Puč či koniec tyrana? Moralesov koniec vystrašil aj iných Čítajte

Ten Moralesa obvinil z protištátnej činnosti a dokonca z terorizmu. V medzinárodnom spoločenstve a medzi znalcami miestnej politickej scény pritom silnie názor, že hoci noví vládcovia Bolívie pod vedením dočasnej prezidentky Jeanine Áňez majú zrejme pravdu v tom, že Morales sa snažil zmanipulovať voľby, ich ťaženie proti exprezidentovi je prehnané.

Pod tlakom dlhotrvajúcich protestov po kontroverzných voľbách z 20. októbra, Morales 10. novembra odstúpil z funkcie bolívijského prezidenta a ušiel do zahraničia. Najskôr do Mexika, no po čase sa presunul do Argentíny, kde sa medzičasom ujal funkcie prezidenta Moralesov blízky spojenec Alberto Fernández.

Morales, ktorý bol pri moci od roku 2006, sa predtým pokúsil vyhlásiť za víťaza októbrových volieb a plánoval slúžiť už štvrté funkčné obdobie po sebe, no opozícia oficiálne zverejnené výsledky neuznala a označila ich za zmanipulované. Tomu, že to tak zrejme naozaj bolo, nasvedčovalo aj viacero vážnych nezrovnalostí pri zverejňovaní výsledkov volebnou komisiou. Situácia vyústila do násilných protestov, pri ktorých zahynulo najmenej 32 ľudí.

Koncom novembra schválili bolívijskí poslanci návrh zákona, ktorý má umožniť konanie nových volieb, ale bez účasti Moralesa. Ich termín zatiaľ nie je stanovený.

Morales po úteku do zahraničia prisľúbil, že sa v bolívijskej politike neprestane angažovať, a napriek tomu, že sa proti nemu obrátila časť bolívijskej populácie, bude naďalej bojovať za to, o čom si myslí, že je správne. "Nezmením svoje názory len preto, že bol puč," povedal ešte počas pobytu v Mexiku.