Johnson hrozbu tvrdého odchodu z Únie vkladá priamo do zákona

Briti odídu z Únie o mesiac.

17. dec 2019 o 18:59 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Niekoľko kilometrov dlhé rady pred prístavom v Doveri, chaos na letiskách, problémy s dodávkami potravín či liekov, ale aj súčiastok do tovární.

Scenár tvrdého odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, ktorého hrozba viedla k trom posunom termínu odchodu, sa o rok môže vrátiť do hry.

A to napriek tomu, že konzervatívci Borisa Johnsona pred týždňom s veľkým náskokom vyhrali predčasné voľby a nič im nebráni schváliť dohodu o britskom odchode na konci januára. Vtedy sa totiž začne len prechodné obdobie, počas ktorého bude Londýn rokovať s Úniou o budúcich obchodných vzťahoch.

Končí sa v decembri budúceho roka, ak obchodná dohoda dovtedy nevznikne, osobitné vzťahy s kontinentom prestanú platiť. Teoreticky sa dá predĺžiť, no to Johnsonova vláda odmieta a ešte tento týždeň to chce vložiť aj do zákona.

„Už v minulosti sme videli, ako sa mysle ľudí vedia koncentrovať pod tlakom hraničného termínu,“ povedal v BBC Michael Gove, člen Johnsonovej vlády, ktorý v posledných mesiacoch vedie prípravy na brexit.

Podľa zákona, o ktorom by nový britský parlament mal hlasovať v piatok, poslanci zakážu vláde súhlasiť s posunom konca prechodného obdobia.

Dohoda o odchode, ktorú by rád Johnson videl schválenú deň pred Štedrým dňom, hovorí, že na tomto posune sa musia Únia a Londýn dohodnúť do konca júna.

Zatiaľ nie je jasné, ako budú vzťahy s Britániou o rok vyzerať, no Johnson v kampani naznačoval, že by si to predstavoval po vzore dohody o voľnom obchode s Kanadou.