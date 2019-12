Futurológ Leonhard: Ak pustíme technológiu priďaleko, prestaneme byť ľuďmi

Rozhovor s Gerdom Leonhardom.

22. dec 2019 o 13:30 Matúš Krčmárik

Nemôžeme zastaviť vývoj technológií, ale musíme sa pripraviť na to, ako ich budeme kontrolovať, ináč ako ľudstvo neprežijeme, varuje v rozhovore pre SME švajčiarsky futurológ GEORG LEONHARD.

V rozhovore, ktorý vznikol v októbri na pražskej konferencii Fórum 2000, vysvetľuje, či budeme môcť žiť večne, ak svoju osobnosť nahráme do stroja, v čom sa odlišuje myslenie počítačov a ľudí, alebo aj to, ako budú vyzerať vojny budúcnosti.

Už keď človek zabíja človeka, je to veľmi zlé, ale keď to začnú robiť stroje, bude to na toľko nehumánne, že by sme sa tam nemali posúvať, varuje Leonhard.

Vo svojich prednáškach varujete pred singularitou, pred hrozbami, ktoré so sebou prinášajú nové technológie alebo klimatická zmena. Ste do budúcnosti aspoň trochu optimistom?

V skutočnosti som veľkým optimistom. Máme pred sebou dve veľké výzvy. Klimatická zmena, čo nie je dobrá správa. Druhou je technológia, ktorá môžem byť našim záchrancom aj hrozbou.

No práve vďaka technológiám môžeme vyriešiť väčšinu našich problémov vrátane klimatickej zmeny. Nevyrieši však napríklad nerovnosti medzi ľuďmi.

Ak budú technológie príliš silné, bude to mať dehumanizujúci dosah. Ak budeme všade sledovaní, nič neostane na súkromie jednotlivca, nebude to dobré. Máme však nástroje na to, aby sme vybudovali lepšiu budúcnosť.

Futurológovia hovoria o momente, keď sa technológia spojí s človekom do jedného celku. Elon Musk však tvrdí, že sa to už stalo, keďže sme bytostne závislí od mobilov. Zmenili sme sa už na kyborgov?

Je možné, že v budúcnosti budeme využívať technológie na to, aby sme sa ešte priamejšie napojili na internet.

Otázkou však nebude to, čo všetko bude možné, ale čo si budeme priať, aby sa stalo skutočnosťou. Ak budeme chcieť ostať ľuďmi, niektoré technologie skrátka nebudeme môcť používať.

Ktorý typ technológií je v tomto najväčšou hrozbou?

Technológie majú zmysel v praktických veciach. Na lepšie využívanie energií, na liečenie ľudí, na budovanie mobilnej siete.

Nebezpečné je však pracovať na strojoch, ktoré začnú fungovať ako ľudia, ale budú mať IQ milión. V súčasnej situácii by sme pri takomto systéme neprežili, lebo by sme ho nevedeli ovládať.

Prečo ešte neexistujú stroje, ktoré rozmýšľajú ako ľudia? Prečo nevieme jednoducho skopírovať ľudský mozog?