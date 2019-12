Splašenú kravu v Rakúsku zlikvidovala protiteroristická jednotka

Ochrancovia zvierat zákrok kritizujú.

14. dec 2019 o 7:53 ČTK

VIEDEŇ. Údiv v Rakúsku vyvolal zásah protiteroristickej policajnej jednotky, ktorá tento týždeň zneškodnila splašenú kravu. Ochrancovia zvierat hovoria o praktikách ako na Divokom západe.

Krava z dediny Matrei am Brenner sa splašila pri nakladaní do auta, ktoré ju malo odviezť na porážku. Zranila pritom jedného muža a potom utiekla na blízke železničné koľanice. Majiteľ sa snažil agresívne zviera odchytiť, no keď sa to nepodarilo, zavolali ľudia políciu.

Na miesto dorazili členovia protiteroristickej jednotky Cobra, ktorí boli práve neďaleko so svojím vrtuľníkom. Keď krava opustila koľajnice a prešla na lúku, väčším počtom výstrelov ju usmrtili.

"Odkedy musíme v Rakúsku používať metódy ako na Divokom západe?" kritizovala podľa internetového portálu denníka Der Standard akciu protiteroristov Martina Pludová z organizácie na ochranu zvierat Vier Pfoten (Štyri labky).

Je podľa nej smutné, keď si polícia nedokáže so zvieraťom, ktoré zachvátila panika, poradiť inak, než že ho týmto spôsobom "popravia". Na miesto mal byť privolaný veterinár alebo poľovníci, uviedla. Zástupcovia Cobry ale zásah obhajujú. Pripomínajú, že incidentu sa prizeral dav ľudí.

"Ich ochrana a zabezpečenie dopravy ako na železnici, tak na ceste, má najvyššiu prioritu," vysvetlil Harald Gonner, regionálny veliteľ jednotky Cobra.