Beethovenovu desiatu symfóniu dokončuje umelá inteligencia

Konečný výsledok predvedie orchester 28. apríla 2020 v Bonne.

13. dec 2019 o 22:24 TASR

BERLÍN. Nemecký hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven napísal pred svojou smrťou v roku 1827 do zápisníka niekoľko nôt, a to je všetko, čo zostalo z jeho desiatej symfónie.

Teraz tím muzikológov a programátorov za pomoci umelej inteligencie rýchlo dokončuje verziu tohto diela, aby stihol budúcoročné 250. výročie umelcovho narodenia, informovala v piatok tlačová agentúra AFP.

"Dosiahli sme pôsobivý pokrok, hoci aj počítač sa má stále čo učiť," povedala Christine Siegertová, šéfka archívu v Beethovenovom dome (kultúrnom centre s múzeom) v skladateľovom nemeckom rodnom meste Bonn.

Siegertová dodala, že je "presvedčená", že Beethoven (1770 - 1827) by s takýmto postupom súhlasil, lebo aj on bol vo svojich časoch novátorom. Poukázala pritom na panharmonikon - druh organu, ktorý napodobňoval zvuky vetra a bicie nástroje.

Šéfka archívu zdôraznila, že toto dielo nebude pokladané za súčasť Beethovenovej tvorby.

Národná povinnosť

Konečný výsledok projektu predvedie orchester 28. apríla 2020 v Bonne, ktorý sa stane centrom osláv skladateľa. Ten tvoril v období klasicizmu, ale otvoril dvere novej hudobnej epoche - romantizmu.

"Je to úplne nová sféra," uviedol Dirk Kaftan, dirigent Beethovenovho orchestra, ktorý zahrá toto dielo.

Beethovena, najslávnejšiu hudobnú osobnosť Nemecka, v jeho rodnej krajine milujú a kritici projektu sa obávajú, či to neuškodí Beethovenovmu hudobnému posolstvu.

Prípravy na 250. výročie narodenia Beethovena boli dokonca začlenené ako "národná povinnosť" aj do koaličnej dohody pravice s ľavicou, keď pred šiestimi rokmi zostavovali vládu.

Rok osláv sa oficiálne začne 16. decembra - čo sa pokladá za 249. výročie hudobníkovho narodenia.

V piatok pozvali médiá do múzea Beethovenovho domu, ktorý podstúpil renováciu, a ponúkli im pohľad do sveta tohto génia. Novinári mohli nahliadnuť do jeho zápisníkov, ktoré používal na komunikáciu po tom, čo v roku 1801, 26 rokov pred svojou smrťou, ohluchol.

Začal ju písať s deviatou symfóniou

Beethoven začal pracovať na desiatej symfónii zároveň s deviatou symfóniou, ktorá obsahuje slávnu záverečnú časť, "Ódu na radosť".

Avšak desiatu symfóniu nechal rýchlo tak a keď vo veku 57 rokov zomrel, bolo z nej zapísaných len pár nôt a hrubých náčrtov.

V rámci projektu vyvinuli softvér na báze strojového učenia, do ktorého vložili celé Beethovenovo dielo, a teraz komponuje rôzne možné pokračovania symfónie v štýle slávneho skladateľa.

Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom, ktorá projekt sponzoruje, dúfa, že nové poznatky využije pri vývoji technológie, ako napríklad rozpoznávanie hlasu.