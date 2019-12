Na policajtov v Paríži zaútočil muž, na mieste ho zastrelili

Policajti neutrpeli pri útoku žiadne zranenie.

13. dec 2019 o 14:03 SITA

PARÍŽ. V Paríži zastrelili muža, ktorý ohrozoval nožom policajnú hliadku. Prípad sa stal v piatok v časti La Défense. Agentúre The Associated Press to potvrdili dvaja policajti, ktorí si želali zostať v anonymite.

Muži zákona neutrpeli pri útoku žiadne zranenie. Páchateľ zomrel krátko po svojom čine.



V modernej štvrti Paríža sa nachádza množstvo hliadok. V roku 2013 tam počas útoku nožom zranili vojaka, ktorý prežil.