Príde Británia o Škótsko? Prečo Johnson a nie Corbyn? Tri hlavné príbehy britských volieb

Premiér príde do Bruselu posilnený.

13. dec 2019 o 13:47 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď v pondelok zasadne vo Westminsterskom paláci britský parlament v novom zložení, bude v ňom panovať iná atmosféra.

Spory v menšinovej vláde zrejme nahradí spoľahlivý hlasovací stroj, ktorý bude podporovať konzervatívnu vládu premiéra Borisa Johnsona. Zbytočné budú aj nekonečne diskusie o brexite, keďže ten je otázkou niekoľkých týždňov.

Vo štvrtkových voľbách voliči rozhodli o tom, že konzervatívci budú mať ešte väčšiu väčšinu očakávali, najväčšiu od éry Margaret Thatcherovej v 80. rokoch. Už sa nebudú musieť spoliehať na menšie strany a Johnson môže pohodlne presadiť svoju dohodu o odchode z Európskej únie.

Británia tak prestane byť členským štátom na konci januára.

Prinášame hlavné príbehy štvrtkového hlasovania, ktoré budú mať vplyv na budúcnosť nielen Veľkej Británie.

Predtým vysmievaný, teraz silný Johnson

Ak by tieto voľby konzervatívcom nevyšli, Boris Johnson by z premiérskeho kresla odchádzal s posmechom. Na Downing Street prišiel len v lete, utrpel niekoľko porážok v parlamente, najvyšší súd rozhodol, že oklamal kráľovnú, keď ju žiadal o prerušenie zasadnutia parlamentu.

On však voľby vyhral a to vďaka tomu, že využil špecifiká väčšinového volebného systému. Podobne ako Donald Trump pred tromi rokmi, ktorý síce získal menej hlasov ako jeho súperka, no zvíťazil v kľúčových štátoch.

Johnson sa zameral na sever Anglicka, kde tradične volia labouristov, no zároveň tam v roku 2016 v referende hlasovali za brexit.

„Na základe falošných sľubov získali svoje miesta, teraz navrhujú ďalšie referendum. Je to veľká zrada riadená z Londýna politikmi, ktorí sa vysmievajú z vašich hodnôt a ignorujú vaše hlasy,“ varoval miestnych pred hlasovaním za labouristov.

V týchto oblastiach získal kľúčové kreslá, vďaka ktorým má teraz neotrasiteľný mandát. Silnejší bude aj keď sa začnú rokovania o budúcich obchodných vzťahoch s Európskou úniou, v Bruseli sa už nebudú obávať, že ak niečo dohodnú, nemusí to prejsť britským parlamentom.