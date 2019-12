Nemecká armáda bude mať po vyše storočí vojenských rabínov

Doteraz pôsobili v nemeckých ozbrojených silách len katolícki a evanjelickí duchovní.

11. dec 2019 o 18:56 SITA

BERLÍN. Nemecká armáda sa rozhodla po viac ako sto rokoch umožniť pôsobenie vo svojich zložkách aj špeciálnym vojenským rabínom.

Na Twitteri o tom v stredu informovala nemecká ministerka obrany Annegret Kramp-Karrenbauer.

"Dnes sme predstavili dôležitú novinku pre našich židovských vojakov," napísala Kramp-Karrenbauer, ktorá minulý december nahradila kancelárku Angelu Merkelovú na čele vládnucej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU).

Doteraz pôsobili v nemeckých ozbrojených silách, Bundeswehri, len katolícki a evanjelickí duchovní.

Podľa agentúry The Associated Press (AP) slúži v nemeckej armáde zhruba 94-tisíc kresťanov, 1 400 moslimov a 300 židov. Už dlhšie sa uvažuje aj o tom, že by medzi vojenskými duchovnými mali mať zastúpenie aj moslimovia, no zatiaľ sa k takémuto kroku nepristúpilo.