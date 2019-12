Kremeľ nepovažuje za vhodné hovoriť o tom, kto vyhral či prehral na summite v Paríži

Moskva kritizuje Zelenského za vyjadrenie, že summit sa skončil nerozhodne.

11. dec 2019 o 16:08 TASR

MOSKVA. Nie je vhodné hovoriť, kto bol víťazom alebo porazeným na pondelkovom summite normandskej štvorky v Paríži. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Reagoval tak na slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že summit sa skončil "nerozhodne".

Summit po trojročnej prestávke

"Každý sledoval rovnaký cieľ, a to pokračovať v práci normandského formátu po dlhej prestávke a oživiť skutočné úsilie o nájdenie riešenia konfliktu na juhovýchode Ukrajiny," citovala Peskova agentúra TASS.

Podľa hovorcu Kremľa "boli v tomto smere podniknuté určité kroky, dôležité kroky, ale ešte ostáva veľa práce".

Po trojročnej prestávke sa 9. decembra v Paríži konal summit normandskej štvorky s cieľom urovnať konflikt v Donbase. Zišli sa na ňom hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny - Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj.

Rozhovory Putina so Zelenským

Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ktorý sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.

Ako zhrnula agentúra UNIAN, účastníci summitu normandskej štvorky v Paríži sa prihlásili k plnej implementácii mierových dohôd podpísaných v Minsku a dohodli sa na odsune jednotiek a vojenskej techniky znepriatelených strán v troch ďalších sektoroch na styčnej línii, implementácii aktualizovaného plánu odmínovania na území Donbasu, zapracovaní tzv. Steinmeierovho plánu do ukrajinského zákonodarstva, výmene zadržiavaných osôb spôsobom "všetkých za všetkých", a to do konca roku 2019, ako aj na predĺžení platnosti osobitného štatútu pre jednotlivé entity v Donbase.

Predošlý summit normandskej štvorky na úrovni lídrov sa uskutočnil 19. októbra 2016 v Berlíne. Jeho účastníci potvrdili, že v konflikte v Donbase odvtedy nenastal žiadny prelom.

Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.