Trump radil odvolávanému Clintonovi. Žaloba je veľmi slabá, hovorí pri vlastnom impeachmente

Demokrati Trumpa obviňujú zo zneužitia právomocí.

11. dec 2019 o 16:06 Nina Sobotovičová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď pred 21 rokmi čelil ústavnej žalobe americký prezident Bill Clinton, bol Donald Trump známy ako podnikateľ - miliardár.

Neraz sa ocital ako hosť v televíznych diskusiách a priestor na obraze využil aj na to, aby sa vyjadril ku Clintonovmu impeachmentu a povedal, čo by on robil na mieste odvolávaného prezidenta.

"Choďte po svojich nepriateľoch, napokon, oni idú po vás," vyhlásil Trump v relácii Hardball (prel. Tvrdá hra). Trump tiež dodal, že Clinton je podľa neho až "príliš veľký dobrák".

Ako známy biznismen dostal ešte niekoľko možností vyjadriť sa ku Clintonovmu impeachmentu. Trumpove rady prezidentovi zostávali podľa magazínu Politico rovnaké - nehovorte zjavné klamstvá, postarajte sa, aby nezávislý vyšetrovateľ Kenneth Star vyzeral, akoby spustil lov na čarodejnice a očierňujte svojich žalobcov.

Vtedy Trump zrejme netušil, že v roku 2019 bude sám voliť podobnú stratégiu a čeliť impeachmentu ako štvrtý prezident v americkej histórii.