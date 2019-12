Odborník na bezpečnosť: Útokom v nemocnici sa nedá zabrániť, v Ostrave konali, ako mali

Ľudí treba naučiť rozpoznať hrozbu.

11. dec 2019 o 13:34 Marek Pokorný, Hospodářské noviny

Viceprezident Asociácie bezpečnostných manažérov JAKUB LUDVÍK dlhodobo upozorňuje na to, že v Česku sa podceňuje príprava, ako sa správať v prípade útoku na miestach, kde je veľké množstvo ľudí. V bezpečnostnej terminológii sa im hovorí mäkké ciele.

V prípade útoku v ostravskej nemocnici, kde psychicky narušený človek zabil šesť ľudí a potom aj seba, však vraj personál aj ľudia reagovali správne. Podobným prípadom sa podľa neho prakticky nedá zabrániť.

Ako sa dá zabrániť podobným útokom?

Takému útoku ako v ostravskej nemocnici sa v zásade nedá zabrániť, ale keď už ten útok prebieha, tak môžete mať nastavený interný systém tak, že dokážete znížiť vplyv konania toho útočníka. A dopredu prijať technické aj systémové opatrenia.

V Ostrave ich mali?

Domnievam sa že áno a možno to aj znamenalo menší dopad. Ako už potvrdil šéf kraja, nemocnica v Ostrave v minulosti urobila viacero opatrení vrátane rôznych tréningov, školení. Bolo to vidno aj na tom, že polícia prišla pomerne rýchlo, možno preto tých obetí nebolo viac, a že zdravotnícky personál, ktorý bol vyškolený, dokázal všetkých ľudí pomerne rýchlo evakuovať.

Pripravenosť nemocnice nebola výnimkou? Dlhodobo upozorňujete na to, že v Česku sa podceňuje ochrana podobných miest označovaných za mäkké ciele, teda tých, kde sa zhromažďuje či pohybuje veľké množstvo ľudí.

Pripraviť sa na to, že na vás niekto mieri zbraňou, sa v zásade nedá, ak nie ste členom profesionálnych zložiek. Môžete však tú situáciu pomerne verne nasimulovať. Personál nemocníc na to bude potom lepšie pripravený.

To znamená, že by mala byť intenzívnejšia súčinnosť medzi silovými zložkami štátu a napríklad nemocnicami. Zamestnancov by tam mali pravidelne školiť profesionáli. Pretože všetko je o pozornosti, ktorú ako personál nemocníc musíte mať.

V asociácii sa v zásade zhodneme na tom, že sú síce dostupné technológie, ktorými môžete rýchlejšie informovať bezpečnostné zložky, že sa niečo deje, ale nakoniec je to stále o ľuďoch, ktorí sa v tom mieste nachádzajú a o ich reakcii. Strelec si v nemocnici sadol medzi pacientov v čakárni, zrazu vytiahol zbraň a začal strieľať. Ako som potom sledoval v médiách, nemocnica zareagovala najlepšie, ako mohla. V súčinnosti s políciou.

Hovorí sa o preventívnych opatreniach, ktoré by podobných útočníkov vopred odradili. Napríklad viditeľná zvýšená ochrana ako kamerové systémy, kontroly či bezpečnostné rámy. To však asi platí na tých, ktorí útok pripravujú premyslene, a nie u tých, ktorí sú nepríčetní či duševne chorí.