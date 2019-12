Izraelský parlament schvaľuje návrh zákona o ďalších voľbách a svojom rozpustení

Krajinu zrejme čakajú tretie parlamentné voľby za posledný rok.

11. dec 2019 o 12:13 TASR

JERUZALEM. Izraelský parlament sa v stredu zišiel na schôdzi s cieľom schváliť návrh zákona, ktorý stanoví deň konania ďalších predčasných parlamentných volieb a rozpustí súčasný Kneset. Napísal to na svojom webe denník The Times of Israel.

Zákon sa bude prerokúvať v štyroch čítaniach, ktorým bude predchádzať rozprava. Medzičasom bol schválený v prvom čítaní, pričom konečné hlasovanie sa očakáva v stredu okolo polnoci.

Už tretie voľby

Šanca, že sa v Izraeli podarí zabrániť tretím parlamentným voľbám v priebehu 11 mesiacov, je už len veľmi malá, keďže aj tretí pokus o zostavenie novej vlády sa pár hodín pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty javí ako neúspešný, informovala v stredu agentúra DPA.

Súvisiaci článok Netanjahu prehral referendum o sebe Čítajte

Dve najsilnejšie parlamentné strany - Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua a koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) Bennyho Ganca - sa dohodli na 2. marci 2020 ako termíne predčasných parlamentných volieb, ak do stredajšej polnoci nebude dosiahnutá dohoda o novej vláde.

Súčasná situácia je v dejinách Izraela bezprecedentná a svedčí o hĺbke patovej situácie na politickej scéne.

Netanjahu nedokázal vytvoriť väčšinovú koalíciu dvakrát: po voľbách 9. apríla a po voľbách 17. septembra. Gancovi nevyšiel jeden pokus o zostavenie vlády, ktorým ho po septembrových voľbách poveril prezident Reuven Rivlin.

Netanjahu viní Ganca, Ganc Netanjahua

Zo zodpovednosti za tento stav sa obviňujú navzájom Netanjahu, Ganc i Avigdor Lieberman, ktorého krajne pravicová sekulárna strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) bola zatiaľ jazýčkom na váhach pri každých rokovaniach o zostavení vlády.

Súvisiaci článok Benny Ganc: Generál, ktorý prišiel zosadiť Netanjahua Čítajte

Netanjahuovu situáciu komplikuje, že bol obžalovaný z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v troch od seba nezávislých prípadoch známych ako Kauza 1000, 2000 a 4000.

Ako napísala agentúra DPA, do 1. januára 2020 môže požiadať zákonodarcov, aby hlasovali za to, aby mu bola ako členovi Knesetu udelená imunita pred obvineniami z trestného činu.

Ganc však Netanjahua opäť vyzval, aby oficiálne oznámil, že nebude požadovať parlamentnú imunitu pred stíhaním v prípadoch korupcie vedených proti nemu.

Ganc Netanjahuovi pripomenul jeho sľub pred predchádzajúcimi voľbami a vyzval ho, aby sa neskrýval za poslaneckú imunitu a obhajoval svoju nevinu pred súdom.

"Máte plné právo chrániť sa, ale nesmiete z Knesetu robiť bezpečné útočisko pre zločincov," vyhlásil Ganc.

DPA dodala, že napriek tomu, že Netanjahu je pod silným tlakom, v jeho strane ani v izraelskej spoločnosti nebadať nálady proti nemu.

Postavil sa proti nemu jedine bývalý minister školstva Gideon Saar, ktorý sa chce uchádzať o post predsedu Likudu proti Netanjahuovi.

Modrá a biela posilňuje, ukázal prieskum

Z prieskumu verejnej mienky zverejneného v utorok podľa denníka The Times of Israel vyplýva, že Modrá a biela zvyšuje svoje vedenie nad Likudom: modro-biela koalícia by v 120-člennom Knesete získala 37 miest v porovnaní s 33 kreslami, ktoré by pripadli Likudu.

Podľa prieskumu sa znížila aj podpora pravicového bloku vytvoreného s náboženskými stranami, a to o tri miesta - zo súčasných 55 na 52 poslancov.

Prieskum predpovedá, že popularita Likudu u voličov klesne ešte viac, ak sa strana vzdá škandálmi prenasledovaného Netanjahua a vymení ho za Saara.

Na otázku, kto má najväčší podiel viny za očakávané tretie parlamentné voľby v priebehu jedného roka, 41 percent respondentov odpovedalo, že vinníkom je Netanjahu.

Na druhom mieste s 26 percentami skončil Lieberman. Ganca za vinníka považuje päť percent opýtaných. Približne 23 percent respondentov uviedlo, že "každý je zodpovedný rovnako".