Nový Zéland objednal množstvo kožných transplantátov raneným

Lekári pomáhajú popáleným po pondelňajšom výbuchu sopky White Island.

11. dec 2019 o 11:46 TASR

WELLINGTON. Novozélandskí lekári objednali 1,2 milióna centimetrov štvorcových kožných transplantátov pre pacientov zranených pri pondelkovej erupcii sopky White Island.

V miestnych nemocniciach momentálne leží 29 pacientov s popáleninami, informovala v stredu televízia Sky News.

Kožu prevážajú zo Spojených štátov

Niektorí z pacientov majú popáleniny na 95 percentách tela, väčšina z nich na 40-50 percentách. Dvadsaťdva z nich je napojených na prístroje kvôli popáleninám dýchacích ciest.

Lekári predpokladajú, že budú musieť v najbližších týždňoch a mesiacoch vykonať transplantačné zákroky v celkovej dĺžke zhruba 500 hodín.

Vzhľadom na veľmi vysoký počet pacientov s vážnymi popáleninami nemali novozélandskí zdravotníci k dispozícii dostatočné množstvo kožných transplantátov.

Urgentne ich preto objednali v USA a mali by byť už na ceste na Nový Zéland.

Približne desať zranených pochádzajúcich z Austrálie by mali v najbližších hodinách previezť letecky do vlasti, ak to umožní ich zdravotný stav. Medzi hospitalizovanými pacientmi sú údajne aj dve ženy z Británie.

Všetkých pacientov ešte ani neidentifikovali, keďže nemali pri sebe doklady totožnosti.

Výbuch sopky usmrtil šesť ľudí, ďalší sú nezvestní

Novozélandské úrady zatiaľ oficiálne potvrdili šesť obetí výbuchu sopky White Island, ktorá sa nachádza zhruba 50 kilometrov od pobrežia novozélandského Severného ostrova a je obľúbeným cieľom turistických výprav.

Päť ľudí prišlo o život priamo počas erupcie alebo tesne po nej, zatiaľ čo šiesta obeť zomrela v utorok nadránom v aucklandskej nemocnici.

Úrady predpokladajú, že pri nešťastí zomrelo ešte ďalších osem ľudí, pričom ich telá zrejme naďalej ležia na popolom zasypanej pláži sopečného ostrova.Ich prevoz znemožňujú pokračujúce otrasy a obavy z ďalšej erupcie.

Na zozname nezvestných aktuálne figuruje osem občanov Austrálie a Nového Zélandu.

Počas erupcie sa na ostrovnom vulkáne alebo v jeho okolí nachádzalo celkovo 47 návštevníkov; 24 bolo z Austrálie, deväť zo Spojených štátov a päť z Nového Zélandu. Nachádzali sa tam aj dvaja Číňania, dvaja Briti a dvaja Malajzijčania.