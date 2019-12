Očakáva sa rozprava k dohovoru, ktorý chce z Európy urobiť klimaticky neutrálny kontinent

Europarlament sa stretne na mimoriadnom zasadnutí.

11. dec 2019 o 11:13 TASR

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu sa v stredu popoludní na mimoriadnom plenárnom zasadnutí v Bruseli budú venovať Európskemu ekologickému dohovoru, ktorého cieľom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent.

Na programe je rozprava so šéfkou novej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a tiež s výkonným podpredsedom eurokomisie pre Európsky ekologický dohovor Fransom Timmermansom. Von der Leyenová by mala v pléne europarlamentu vystúpiť o 14.00 h a po nej slovo prevezme Timmermans.

Von der Leyenová ešte pred prevzatím úradu avizovala, že to s bojom proti klimatickým zmenám myslí vážne a že najneskôr do sto dní od nástupu do funkcie zverejní akčný program environmentálnej politiky.

Nakoniec tak urobí ani nie dva týždne od začiatku fungovania svojho kabinetu.

Európsky ekologický dohovor sa zameriava na boj proti zmene klímy a na ďalšie environmentálne ciele v oblastiach ako doprava, energetika, znečistenie, poľnohospodárstvo, obehové hospodárstvo a biodiverzita.

Očakáva sa tiež, že oznámenie najvyšších predstaviteľov eurokomisie bude obsahovať časový harmonogram konkrétnych návrhov.

Európsky parlament už dal najavo, že EÚ by mala do roku 2030 znížiť skleníkové emisie o 55 percent, aby sa do roku 2050 mohla stať klimaticky neutrálnou, k čomu má poslúžiť aj ambiciózny dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-27.

O konečnej podobe členské štáty EÚ stále rokujú.