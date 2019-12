Generálny konzulát Slovenska v New Yorku má po 26 rokoch vlastnú budovu

Budova predtým patrila Slovákovi.

11. dec 2019 o 6:56 TASR

NEW YORK. Slovenská republika po 26 rokoch konečne získala budovu na Manhattane, ktorá jej už patrí.

Slovensko v nej bude mať svoj domov. Uviedol to počas inaugurácie nových priestorov Generálneho konzulátu SR v New Yorku minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Sídlil v prenajatých priestoroch

"Náš generálny konzulát celé roky sídli v prenajatých kancelárskych priestoroch, môže vybavovať žiadosti o pasy, rodné listy, sobášne listy a podobné veci, ale nemôže robiť aj to ďalšie čo patrí k jeho náplni, teda kultúrnu diplomaciu, verejnú diplomaciu, nemôže pozývať krajanov, pretože nie je kam. Preto som veľmi rád, že vďaka pochopeniu vlády sme mohli zakúpiť túto veľmi dôstojnú budovu. Je to budova, kde bude mať Slovensko svoj domov v New Yorku," zdôraznil minister.

Víta, že na budove bude o chvíľu viať slovenská vlajka a v jej priestoroch sa budú stretávať Slováci, ktorí žijú v USA, ale aj slovenskí podnikatelia či umelci.

"Prežívam to dosť emotívne, pretože chodievam do New Yorku celé roky a naozaj, keď sa človek prechádza po Manhattane, vidíte českú, poľskú, maďarskú, estónsku vlajku a hovoríte si, prečo tu nemôže byť aj slovenská vlajka? Som veľmi rád, že dnes vlastne symbolicky tú slovenskú vlajku zavesíme," uviedol.

Potrebuje rekonštrukciu

Symbolicky preto, že Slovenskom zakúpená budova si vyžaduje ešte rekonštrukciu, aby spĺňala schengenské kritériá.

Podľa ministrových slov by sa mala do plnej prevádzky uviesť o niekoľko mesiacov, ku konkrétnemu termínu sa však nevyjadril.

"Ťažko povedať, pretože sme v rukách amerického systému, ktorý je dosť dôsledný a navyše potrebujeme urobiť nejaké stavebné úpravy, aby to spĺňalo kritériá EÚ a schengenského vízového systému, takže ten proces je nejakým spôsobom rozbehnutý," priblížil.

Myslí si, že investícia do budovy by sa Slovensku mohla vrátiť v horizonte niekoľkých rokov.

"Nepochybne je to veľmi výhodné, pretože Slovensko bude na Manhattane vždy. Bude tu mať svoje záujmy, ekonomické a aj kultúrne, budeme tu mať našich krajanov, čiže oni potrebujú mať svoj stánok a prenájmy na Manhattane sú veľmi drahé. To, čo sme zainvestovali do tejto budovy, sa nám vráti v horizonte niekoľkých rokov. Presne koľkých vám teraz neviem povedať, ale je to v každom prípade veľmi dobrá investícia pre Slovenskú republiku," uzavrel minister Lajčák.

Vlastné priestory

Premiér Peter Pellegrini, ktorý konzulát inauguroval spolu s ministrom uvítal, že Slovensko bude mať vlastné priestory a pripomenul, že ak všetko pôjde dobre, aj Stála misia SR pri OSN bude budúci rok sídliť vo vlastných priestoroch.

Budova, v ktorej bude sídliť Generálny konzulát SR, bola podľa jeho predchádzajúceho majiteľa Jána Vilčeka, postavená začiatkom 20. storočia. Pôvodne slúžila ako maštaľ pre bohatých ľudí.

Kočiši bývali na poschodí, koče a kone na prízemí. Vilčekova nadácia (The Vilcek Foundation) budovu kúpila až neskôr, od fotografa, ktorý pochádzal z Rakúska. Pred troma rokmi ju Vilčekova nadácia predala ďalšej nadácii, ktorá sa však do budovy na Manhattane nikdy nenasťahovala.

Od nej budovu odkúpilo Slovensko. "Je to zaujímavé a aj trochu zadosťučinenie, že určitá tradícia tu bude pokračovať. Dúfam, že konzulát bude v tejto budove spokojný tak, ako sme boli my," uviedol pre novinárov Ján Vilček, ktorý sa narodil pred 86 rokmi v Bratislave.

Emigroval do Spojených štátov

Do USA emigroval v roku 1965 z dôvodu profesionálneho uplatnenia a komunistického režimu. V USA pracoval vo výskume liekov proti autoimunitným chorobám. Uplatnil sa ako mikrobiológ, bol aj učiteľom na Newyorksej univerzite. S manželkou založili nadáciu v roku 2000.

Otvoreniu Generálneho konzulátu SR v New Yorku predchádzalo otvorenie Veľvyslanectva SR v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku. Minister Lajčák ho otvoril 28. novembra.

Slovensko sa podľa ministrových slov chystá otvoriť aj veľvyslanectvo v Arménsku.