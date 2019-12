Rakúsky prezident odhalil v Hainburgu pamätnú tabuľu Pochodu slobody

Tabuľa zároveň pripomína 30. výročie pádu Železnej opony.

10. dec 2019 o 19:11 TASR

Spolkový prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen a vľavo starosta Hainburgu an der Donau Helmut Schmid počas slávnostného odhalenia pamätnej tabule pri príležitosti 30. výročia pochodu na podujatí "Ahoj, Európa".(Zdroj: TASR)

HAINBURG. Rakúsky spolkový prezident Alexander van der Bellen odhalil v utorok v rámci podujatia "Ahoj, Európa" na námestí Altes Kloster v Hainburgu pamätnú tabuľu.

Tá pripomína Pochod slobody z Bratislavy do tohto hraničného mesta, na ktorý sa vydali Slováci pred 30. rokmi. Zároveň pripomína 30. výročie pádu Železnej opony.

Vítali iný svet

Práve v Deň ľudských práv prišlo vyše 100.000 Sloveniek a Slovákov pešo, na bicykloch, na pleciach, na pleciach rodičov, v kočíku, s ruksakmi, s balíčkami jedla, ktoré si pripravili na cestu, aby ich privítal dosiahnuteľný iný svet.

"Slováci boli privítaní obyvateľmi Hainburgu chlebom a soľou - starým slovanským zvykom, ktorým sa vítajú hostia. Dokonca sa miešala slovenská zem s rakúskou. Muselo to byť niekde na úrovni súčasného hraničného priechodu, kde sa vybudoval aj pamätník, čo považujem za veľmi symbolické pre dobré vzťahy medzi našimi krajinami," skonštatoval van der Bellen, podľa ktorého aj takto ukázali Slováci svoje hrdinstvo.

"Dnes sme sa stretli v Hainburgu, pretože presne pred 30 rokmi, 10. decembra 1989 viac ako 100.000, údajne až 150.000 Sloveniek a Slovákov prekročilo hranicu a navštívilo svojich rakúskych priateľov. Takže sa hranica stala v roku 1989 tzv. schengenskou hranicou. Bolo to niečo neskutočné, pretože dovtedy mali ľudia obrovský problém dostať sa do Rakúska a vôbec do cudziny," povedal pre TASR veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku Peter Mišík.

Mišík dodal, že práve v tento deň mali možnosť cestovať bez pasov, doložiek či víz a byť súčasťou Európy takej, akú si priali.

Diskusia o Nežnej

Pri príležitosti podujatia "Ahoj, Európa" sa zároveň uskutočnila diskusia Nežná revolúcia s významnými aktérmi novembrových udalostí, akými sú vedúca osobnosť Nežnej revolúcie Ján Budaj, bývalý vicekancelár Rakúskej republiky Erhard Busek, spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu a spoluautor projektu Pochodu slobody a bývalý veľvyslanec SR v USA Martin Bútora.

V rámci nej predstavili knihu Nežná revolúcia.sk. Diskusiu moderoval bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš. Podujatie hudobne sprevádzalo Moyzesovo kvarteto.

Pochod z Bratislavy do Hainburgu symbolicky podľa vtedajších agentúrnych správ otvoril Slovákom cestu do Európy. Cestu, ktorú desaťročia hatil plot z ostnatého drôtu, si prekliesnili sami.

Pochod priateľstva ku Dňu ľudských práv, ktorý viedol z hlavného mesta SSR Bratislavy do rakúskeho mestečka Hainburgu zorganizovalo občianske hnutie Verejnosť proti násiliu.

Do Rakúska v tento deň prešli davy ľudí, ktoré mali možnosť po prvýkrát vidieť hrad Devín aj z opačnej strany. V Hainburgu účastníkov pochodu privítal starosta mestečka Johann Ritter.