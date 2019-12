Mexický veľvyslanec v Argentíne si vyrobil škandál, pokúšal sa ukradnúť knihu

Veľvyslanca zachytili bezpečnostné kamery.

9. dec 2019 o 17:13 SITA

MEXIKO. Bizarný medzinárodný škandál sa podarilo vyrobiť mexickému veľvyslancovi v Argentíne.

Napriek tomu, že z titulu svojho povolania na to určite nie je odkázaný, pokúšal sa z kníhkupectva v centre argentínskej metropoly Buenos Aires ukradnúť knihu.

Na záberoch z bezpečnostných kamier, ktoré sa medzičasom stali hitom na sociálnych sieťach, je vidno, ako postarší prešedivelý pán v slušivom obleku vstupuje do kníhkupectva, vyberie z regálu knihu, zastrčí ju do novín, ktoré drží v ruke, tie si dá následne do tašky a z kníhkupectva sa pokúsi nepozorovane odísť.



Jeho správanie sa však upútalo pozornosť strážnika, ktorý ho chytil a priviedol naspäť do obchodu.

Na ďalších záberoch potom vidno, ako starší pán potupne vyberá z tašky kradnutú knihu a ukazuje doklady.



Mexická vláda zareagovala okamžite a veľvyslanca Óscara Valera Recia Becerru povolala z Argentíny domov na konzultácie.

Čaká ho vyšetrovanie pred štátnou etickou komisiou a minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard mu už vopred odkázal, že v Mexiku sa "pri nečestnosti uplatňuje princíp nulovej tolerancie".