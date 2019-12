Izrael nevylučuje bombardovanie Iránu s cieľom zamedziť jadrovému vyzbrojeniu

Ak by išlo o posledný možný spôsob, ako to zastaviť, zakročili by sme vojensky, tvrdí Jisrael Kac.

7. dec 2019 o 14:40 TASR

Zľava minister zahraničných vecí Jisrael Kac a predseda vlády Benjamin Netanjahu.(Zdroj: SITA/AP)