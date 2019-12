Indonézska vláda prepustila riaditeľa národných aerolínií za pašeráctvo

Riaditeľ sa snažil tajne prepašovať do krajiny americký motocykel Harley-Davidson.

7. dec 2019 o 12:20 TASR

JAKARTA. Riaditeľ indonézskej leteckej spoločnosti Garuda prišiel tento týždeň o prácu, pretože sa snažil tajne prepašovať do krajiny americký motocykel Harley-Davidson na palube jedného z lietadiel Airbus.

Ide o ďalší "kuriózny prípad" pašeráctva v globálnom leteckom priemysle.

Nie je to ojedinelý prípad

V uplynulých rokoch odhalili príslušné úrady množstvo pokusov o pašovanie tovaru v bežných linkových lietadlách od telefónov iPhone cez opice omámené sedatívami až po drogy.

V prípade Indonézie dochádza k pašovaniu "často a rôznymi spôsobmi a mnohými kanálmi", povedala indonézska ministerka financií Sri Mulyaniová Indrawatiová novinárom v Jakarte vo štvrtok (5. 12.), keď oznámila, že odvoláva Ariho Ashkaru, generálneho riaditeľa spoločnosti Garuda, z funkcie pre údajný pokus o prepašovanie motorky Harley Davidson do krajiny, pričom v dokladoch o dovoze použil meno podriadeného.

A nie je to jediný takýto prípad v Ázii. Vdova a dcéra bývalého predsedu predstavenstva spoločnosti Korean Air, ktorým bol Čcho Jang-ho, boli obvinené, že od januára 2012 do mája minulého roka do krajiny prepašovali luxusný tovar v hodnote takmer 90 miliónov wonov (68.146,20 eura).

Ženy pašovali najmä oblečenie a kabelky, ale aj porcelán na palube lietadiel, pričom vydávali svoje nákupy "za položky leteckej spoločnosti". Juhokórejský súd im v júni vymeral podmienečné tresty.

Indickí colníci zase minulý rok zadržali člena posádky spoločnosti Singapore Airlines, ktorý mal pod uniformou zlaté šperky v hodnote takmer 50.000 USD (45.069,41 eura). Pašovaný tovar mal odovzdať agentovi v hoteli v Dillí za menej ako 400 USD.

Tokijská polícia v roku 2014 zatkla palubného sprievodcu spoločnosti Vietnam Airlines pre podozrenie z pašovania ukradnutého oblečenia.

Letecká spoločnosť neskôr prepustila päť ďalších členov posádky pre podozrenie z pašovania. A to nebol prvý incident súvisiaci s Vietnam Air. Podľa správy z roku 2002 sa jej zamestnanci pri lete z Dubaja do Hanoja pokúšali previezť nelegálne zlato, mobilné telefóny a iný tovar.

Sedatíva, drogy, ale aj airbagy

Sudánske úrady v roku 2014 zmarili pokus "cestovateľa" prepašovať z krajiny 20 opíc. Opice boli nadopované sedatívami, keď ich objavili v batožine cestujúceho na letisku v Chartúme a odovzdali úradom.

V roku 2016 bol bývalý manažér nešpecifikovanej medzinárodnej leteckej spoločnosti obvinený z pašovania balíčkov pre čínskych vojenských dôstojníkov pôsobiacich v OSN v New Yorku. Táto osoba pracovala na medzinárodnom letisku Newark Liberty a pašovala balíčky na lety do Číny výmenou za výhody vrátane zľavneného likéru zakúpeného v diplomatických bezcolných obchodoch. Obsah balíkov nebol zverejnený.

Francúzsky súd v apríli odsúdil dvoch bývalých pilotov na šesť rokov väzenia po tom, ako sa v ich lietadle Falcon našlo 26 kufrov s kokaínom.

Prípad s názvom Air Cocaine sa začal v roku 2013, keď polícia prehľadala prúdové lietadlo smerujúce do Saint-Tropez z Dominikánskej republiky. Ďalších päť osôb bolo odsúdených za spoluúčasť vrátane vodcu operácie, ktorý dostal 18 rokov väzenia.

V USA zase zadržali v septembri na medzinárodnom letisku Ontario osem falošných airbagov Honda, ktoré prišli v dvoch expresných balíkoch z Číny.

V prípade, že by išlo o originály, ich maloobchodná cena by bola takmer 5000 USD, ako uviedla americká colná správa. Falošné airbagy sa zvyčajne montujú do áut pri oprave po havárii, čo podľa amerických úradov ohrozuje motoristov.

(1 EUR = 1320,69 KRW; 1 EUR = 1,1094 USD)