Česká opozícia rokuje o spolupráci, Piráti chcú Kalouskov koniec

Piráti nahrávajú akurát tak premiérovi Babišovi, kontroval zakladateľ TOP 09.

6. dec 2019 o 20:12 SITA

BRATISLAVA. České pravicové a liberálne opozičné strany začali rokovať o možnej spolupráci, zatiaľ sa im však veľmi nedarí.

Neprešiel ani deň od štvrtkového spoločného stretnutia a predstaviteľ Pirátov Jakub Michálek obvinil zakladateľa strany TOP 09 Miroslava Kalouska, že práve jeho osoba stojí v ceste bližšej spolupráci opozičných strán.

Kalousek mu na oplátku odkázal, že činnosť Pirátov nahráva akurát tak premiérovi Andrejovi Babišovi, pretože Piráti podľa neho rozoštvávajú opozíciu.

"V okamihu, keď jednu z najsilnejších funkcií má pán Kalousek, je nemožné, aby sme presadili akúkoľvek alternatívu, pretože pán Babiš to bude vždy otáčať na pána Kalouska," vyhlásil v piatok Michálek.

Kalousek má totiž podľa neho zlú povesť a najlepšie by opozičnej spolupráci pomohol tým, keby odstúpil. Podľa Michálka majú podobný názor na Kalouska aj ostatné opozičné strany, len ho nevyslovujú verejne.

"Keby Andrej Babiš nemal Pirátsku stranu, musel by si ju vymyslieť," reagoval na Michálkove slová na Twitteri Kalousek.

Zastala sa ho aj nová predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, a tiež podpredseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Martin Kupka. "Kádrovanie by som čakal od komunistov, možno od poslancov z hnutia ANO, ale od Pirátov by som to nečakal," cituje Kupku Česká televízia.