V Pakistane požadovali obesenie šéfredaktora a vydavateľa novín Dawn

Nie je jasné, kto za demonštráciami islamských fanatikov stojí.

6. dec 2019 o 18:48 SITA

ISLAMABAD. Desiatky sfanatizovaných islamských extrémistov v piatok opäť obkľúčili budovu známeho pakistanského denníka Dawn a pred vstupom do nej pálili výtlačky týchto - aspoň na pakistanské pomery - liberálnych novín.

Šlo tento týždeň už o druhý podobný protest, pričom pri tom prvom demonštranti dokonca požadovali, aby boli šéfredaktor novín Zaffar Abbás a ich vydavateľ Hamíd Harún obesení.

S údajne príliš pokrokovými a prozápadnými názormi anglojazyčného periodika, pod ktoré spadá aj televízia Dawn TV, nesúhlasia islamskí extrémisti dlhodobo.

Teraz ich však nahnevalo, keď tieto noviny informovali, že osobou, ktorá minulý týždeň pri London Bridge v centre britskej metropoly zaútočila na okoloidúcich, bol muž s pakistanským pôvodom.

Šéfredaktor Abbás na Facebooku informoval, že požiadal políciu, aby zaistila bezpečnosť pracovníkov novín.

Podľa tlačovej agentúry The Associated Press (AP) však nakoniec nebolo vidno, že by počas demonštrácie boli pri budove denníka prítomní nejakí policajti.

Podľa AP nie je jasné, kto za demonštráciami islamských fanatikov stojí, jednou z možností však je, že je to samotná pakistanská armáda, ktorá má s týmto denníkom dlhodobo veľmi napäté vzťahy.

Proti islamským fanatikom sa spojili novinári z iných pakistanských médií, ktorí vo štvrtok v Islamabade, ale aj na iných miestach krajiny demonštrovali na obranu svojich novinárskych kolegov z denníka Dawn. Počtom sa však sfanatizovanému davu islamských extrémistov nevyrovnali.