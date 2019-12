Politický lúč nádeje, píše o Čaputovej New Yorker

Americký magazín píše aj o frustrácii Slovákov.

6. dec 2019 o 15:14 Lukáš Onderčanin

NEW YORK, BRATISLAVA. Zuzana Čaputová nie je symbolom víťazstva liberalizmu v strednej Európe, ale skôr politiky, ktorá je ešte stále skôr o hodnotách ako o populizme. Americký magazín New Yorker v komentári Mashy Gessenovej opisuje slovenskú prezidentku ako niekoho, kto zosobňuje nádeje no aj frustráciu Slovenska.

Slovenská prezidentka je podľa mnohých komentátorov svetlým prípadom v regióne, kde víťazia populistickí politici. Gessenová jej úspech vidí v úprimnosti a otvorenosti.

Frustrované Slovensko

Čaputová podľa komentára vstúpila do politiky počas frustrujúceho obdobia po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a stala sa prezidentkou v čase, keď sa ukazuje, aký politický vplyv v krajine mal Marián Kočner.

“ V postkomunistických krajinách existuje len málo politických lídrov, ktorí dokážu s takou empatiou vyjadriť napätie medzi získanými príležitosťami a nenaplnenými ilúziami. „ New Yorker

„Pre verejnosť to malo demoralizujúci efekt, no tiež ich to mobilizovalo: masové protesty spontánne reagujúce na vraždu pokračujú a zmenili sa na trvalé protikorupčné hnutie,“ píše rešpektovaný týždenník.

Prezidentka v rozhovore pre New Yorker hovorí aj o frustrácii a sentimente, ktorý zažívajú mnohí Slováci sklamaní vývojom po Nežnej revolúcii. „Naozaj sme na križovatke, kde uvidíme, či zvíťazí frustrácia alebo dopyt po zmene,“ povedala Čaputová.

Chce priniesť nádej

Mnohí ľudia podľa nej nemajú pocit, že ich dôstojnosť a ich práva sú dostatočne rešpektované.

„Vedia to drobní farmári, ktorí sú bezmocní voči mašinérii veľkých majiteľov pozemkov, ktorým pomáhajú štátne úrady. Vedia to všetci, ktorí očakávali práva garantované zákonmi, no zistili, že aj súdy sa dajú kúpiť,“ vysvetľuje prezidentka.

Komentátorka týždenníku tvrdí, že len málo lídrov z postkomunistických krajín vie toto napätie v spoločnosti pomenovať s takou empatiou ako Čaputová.

Prezidentka tvrdí, že chce byť nositeľkou nádeje pre spoločnosť, čo však zahŕňa aj pomenovanie problémov. Masha Gessenová však pripomína, že prezidentský post má na Slovensku prevažne reprezentatívnu funkciu.