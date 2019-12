Pri dedinke na Čukotke sa zhromaždilo päťdesiat bielych medveďov

Ľadové oblasti sa roztápajú a vychudnuté medvede hľadajú potravu.

6. dec 2019 o 11:01 SITA

RUSKO. Okolo dediny Ryrkajpij na ruskom Ďalekom východe sa zhromaždila netradične veľká skupina medveďov bielych (Ursus maritimus), čím prinútila tamojších obyvateľov prijať mimoriadne opatrenia.

Museli zriadiť organizované hliadky a zrušiť všetky verejné zhromaždenia vrátane novoročných osláv, aby zamedzili prípadnému stretu miestnych s medveďmi.

Informujú o tom internetové noviny The Moscow Times s odvolaním sa na Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Rusko.

Pri dedine na Čukotke, ktorá má 600 obyvateľov, sa zoskupilo celkovo 56 medveďov bielych. Tie prišli zo susedného Koževnikovovho mysu hľadajúc potravu, pretože mrože, ktorými sa kŕmili, oblasť opustili, tvrdí WWF.

"Takmer všetky medvede sú vychudnuté. Sú tam dospelé aj mladé zvieratá vrátane matiek s mláďatami rôzneho veku," uviedla vedúca ryrkajpijskej medvedej hliadky Taťjana Minenko.



Medvede biele možno v Rusku spozorovať čoraz častejšie, keďže sa v dôsledku klimatických zmien roztápajú ľadové oblasti, kde žijú, a ony sú nútené hľadať potravu na pevnine.

Podľa Michaila Stišova, ktorý je koordinátorom projektov v oblasti biodiverzity WWF Rusko, je masová migrácia medveďov bielych na juh výsledkom neobyčajne teplého počasia, ktoré stenčilo ľadovú pokrývku.

Až kým ľad znova dostatočne nezhrubne, medvede zostanú na pevnine a budú popri pobreží hľadať jedlo. "Zhromaždenia medveďov bielych sú čoraz častejšie a my sa musíme prispôsobiť a hľadať spôsoby, ako sa vyhnúť konfliktom medzi ľuďmi a zvieratami," skonštatoval Stišov.



Podľa Stišova tiež príchod medveďov do dedín vyvoláva otázku o spravovaní potravinového odpadu. Vedci nedávno odhadli, že takmer štvrtinu potravy medveďov bielych tvoria plasty, píšu The Moscow Times.