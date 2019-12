Poľská polícia zmarila obchod s kokaínom za 467 miliónov eur

Premiér Morawiecki povedal, že protidrogová akcia bola najväčšia za uplynulých 30 rokov.

5. dec 2019 o 17:46 SITA

VARŠAVA. Poľská polícia zmarila plány na prepašovanie kokaínu za 467 miliónov eur z Kolumbie do Európy. Premiér Mateusz Morawiecki vo štvrtok povedal, že to bola najväčšia poľská protidrogová akcia za uplynulých 30 rokov.



Objasnil, že úrady využili najnovšiu techniku na pátranie a zastavenie plánu týkajúceho sa pašovania približne dvoch ton kokaínu. Do zločineckej skupiny podľa neho patrili štyria Kolumbijčania, najmenej dvaja Poliaci a Iránec. Bližšie detaily neprezradil.



Šéf poľských bezpečnostných služieb Mariusz Kamiňski sa vyjadril, že táto operácia "zachránila Európu pred obrovskou dodávkou kokaínu".