Lukašenko sa zaprisahal, že Bielorusko sa nikdy nestane súčasťou Ruska

V krajine vládnu obavy, že ekonomické diskusie s Moskvou sú trikom, ako pohltiť Bielorusko.

5. dec 2019 o 14:55 TASR

MINSK. Prezident Bieloruska Alexander Lukašenko vo štvrtok znovu vyhlásil, že jeho krajina sa nikdy nestane súčasťou iného štátu, dokonca ani "bratského", akým je Rusko.

Lukašenko sa takto vyjadril pred svojimi víkendovými rozhovormi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré budú zamerané na ďalšie zlepšenie ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami, napísala tlačová agentúra AP.

V Bielorusku vládnu obavy, že ekonomické diskusie sú vlastne trikom Ruska, ako pohltiť Bielorusko - tieto obavy ešte zosilnilo anektovanie ukrajinského Krymského polostrova Ruskom v roku 2014 a ruská podpora separatistických povstalcov na východe Ukrajiny.

Bieloruský líder povedal, že "nikdy neplánoval a ani neplánuje začleniť svoju krajinu do iného štátu, dokonca ani do bratského Ruska". Lukašenko trval na tom, že obe tieto krajiny nevytvoria spoločný parlament.

Lukašenko v bieloruskom parlamente vyhlásil, že nepodpíše žiadny dokument, ktorý by poškodzoval záujmy bývalej sovietskej republiky, a dodal, že akýkoľvek nový blízky vzťah s Ruskom bude založený na rovnakých podmienkach.

"Aké iné podmienky by mali byť? Anektovanie, zabratie, obsadenie? Nie. Časy sú už iné a nikto nebude s Bielorusmi hovoriť takýmto spôsobom. My to jednoducho nedovolíme," uviedol Lukašenko a odmietol špekulácie, že Rusko k sebe pričlení Bielorusko.

Aj ruský premiér Dmitrij Medvedev vo štvrtok vyhlásil, že hlbšie ekonomické prepojenie oboch krajín neohrozuje nezávislosť Bieloruska.

"My sme tiež oslabili svoju nezávislosť, keď sme sa pridali k Eurázijskej ekonomickej únii (EAEÚ)," povedal Medvedev v interview, ktoré naživo odvysielalo niekoľko ruských televíznych staníc.

"Človek by sa toho nemal báť - odvážne rozhodnutia by sa mali robiť tak, aby zaistili pevný základ pre ekonomický a sociálny rozvoj oboch našich krajín," dodal Medvedev.