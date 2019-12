Babišovo ANO by získalo vo voľbách viac hlasov než Piráti a ODS dohromady

Priazeň voličov zostáva bez zmien aj napriek mohutným demonštráciám proti Babišovi.

5. dec 2019 o 11:39 TASR

PRAHA. Voľby v Česku by v súčasnosti vyhralo hnutie ANO so ziskom 30,5 percenta hlasov, nasledovali by Piráti a ODS, ktorí by dostali rovnako po 12,5 percenta hlasov.

Do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, by sa nedostalo hnutie Trikolóra ani Zelení. Ukázal to volebný prieskum spoločnosti Median uskutočnený v novembri, údaje z neho citoval vo štvrtok spravodajský portál Novinky.cz.

Od posledného prieskumu Medianu zostala priazeň voličov vládneho hnutia ANO aj opozičnej Pirátskej strany bez zmien, a to napriek mohutným demonštráciám proti premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) a napriek personálnym sporom vo vnútri Pirátskej strany.

V novembri sa vyrovnali preferencie ODS (Občianskej demokratickej strany) a Pirátov, oba politické subjekty by dosiahli vo voľbách spomínaných 12,5 percenta.

Rovnaký výsledok 7,5 percenta by mali tiež SPD (Sloboda a priama demokracia) Tomia Okamuru, vládni sociálni demokrati (ČSSD) a komunisti (KSČM). Práve SPD je stranou s najvýraznejším oslabením voličskej priazne od volieb v roku 2017, keď získala 10,6 percenta hlasov, napísal portál Novinky.cz.

Do Poslaneckej snemovne by sa podľa prieskumu nedostalo konzervatívne pravicové hnutie Trikolóra, ktoré tento rok v júni založil Václav Klaus mladší po svojom vylúčení z ODS, a ani Zelení, ktorí bývajú v posledných rokoch najúspešnejší v Prahe.