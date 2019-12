Európska únia priznala, že v boji proti klimatickým zmenám ciele nesplní

Do roku 2050 plánovala únia dostať emisie skleníkových plynov takmer alebo úplne na nulu.

4. dec 2019 o 21:58 SITA

MADRID. Európska únia v stredu po prvýkrát priznala, že podľa všetkého nesplní ciele, ktoré si vytýčila v boji za zmiernenie klimatických zmien.

Ako v stredu na medzinárodnej konferencii o klimatických zmenách v Madride informovala Európska agentúra pre životné prostredie (EEA), ak zostanú opatrenia v boji proti vypúšťaniu skleníkových plynov také, aké jednotlivé členské štáty EÚ momentálne deklarujú, do roku 2030 sa zníži množstvo vypúšťaných skleníkových plynov do atmosféry z územia krajín EÚ oproti úrovni z roku 1990 len o tridsať percent.



Únia, ktorá sa rada vidí v úlohe svetového lídra v oblasti boja proti klimatickej kríze, si pritom stanovila za cieľ znížiť toto množstvo do roku 2030 nie o 30, ale o 40 percent.

Aj tento cieľ pritom mnohí odborníci označovali ako slabý a žiadali, aby sa únia zaviazala až k 55-percentnému zníženiu emisií do roku 2030, pretože ani zníženie o 40 percent by podľa nich nemuselo zabrániť dnes ešte nepredstaviteľným zmenám klimatickej situácie na Zemi.



"Súčasné trendy ukazujú, že v oblastiach ako znižovanie emisií skleníkových plynov, priemyselných emisií, produkcie odpadu či zvyšovania energetickej efektivity a zvyšovania podielu obnoviteľnej energie sa pokrok spomaľuje. Výhľadovo, súčasná miera pokroku nebude dostatočná na splnenie cieľov vytýčených pre roky 2030 a 2050," priznala v aktuálnej správe EEA.



