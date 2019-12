Z potápajúcej sa lode v Grécku zachránili štrnásť námorníkov

4. dec 2019 o 19:23 SITA

ATÉNY. Po náročnej spoločnej akcii gréckej armády, záchranárov a pobrežnej stráže sa podarilo zachrániť a dopraviť na pevninu všetkých štrnásť členov posádky dopravnej lode New Leo, ktorú ohrozovala búrka a silná víchrica v Egejskom mori.

V stredu o tom informovali grécke úrady.

Dvaja členovia posádky budú potrebovať nemocničné ošetrenie, obaja sú však mimo ohrozenia života, informujú grécke médiá.

Lodi New Leo, ktorá sa plavila pod libérijskou vlajkou z gréckeho prístavu Elefsina do Turecka, sa na polceste medzi gréckymi ostrovmi Skyros a Lesbos pokazili motory a nebyť záchrannej akcie, zostala by napospas veľkým vlnám a silnej víchrici.

Tá jej už stihla zlomiť sťažeň a loď sa začala nebezpečne nakláňať na stranu.



Na záchrannej operácii sa podieľali dva vrtuľníky a dve lode gréckej armády, záchranný čln pobrežnej stráže a päť súkromných plavidiel.



Ako v stredu informovali grécke úrady, loď New Leo, už našťastie bez posádky, je ešte stále nad hladinou, no je už naklonená o 30 stupňov na stranu.