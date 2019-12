Babiša znovu stíhajú za Čapí hnízdo. Dostane milosť od prezidenta?

Babiš vraj neoprávnene získal 50 miliónov.

4. dec 2019 o 13:10 Nina Sobotovičová, Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Česko má znovu trestne stíhaného premiéra. Hoci Andrej Babiš vedel, že v stredu padne v jednej z jeho najväčších káuz kľúčové rozhodnutie, zostával prinajmenšom na oko pokojný a pred poslancami tri hodiny rozprával o štátnom rozpočte na budúci rok.

„Našu krajinu čaká skvelá budúcnosť, vraciame sa tam,kde sme boli v časoch prvej republiky,“ vyhlásil premiér. Krátko na to si vypočul rozhodnutie najvyššieho štátneho zástupcu Pavla Zemana. Ten oznámil, že zvrátil pôvodné rozhodnutie svojich podriadených a obnovil trestné stíhanie Andreja Babiša za údajný podvod pri čerpaní európskych dotácií na komplex Čapí hnízdo.

Prezident Miloš Zeman už dávnejšie vyhlásil, že ak najvyšší štátny zástupca stíhanie obnovilo, Babišovi by dal takzvanú abolíciu, teda ukončenie vyšetrovacieho procesu.

Premiér to však odmietol, vraj nič podobné nepotrebuje a len by to prehlbovalo napätie v spoločnosti.

Rozhodnutie z konca leta