Štáty musia robiť viac, Únia inak cieľ pri emisiách nedosiahne

Únia plánuje do konca nasledujúcej dekády zredukovať emisie o 40 percent.

4. dec 2019 o 10:22 SITA

MADRID. Európska únia (EÚ) nenaplní svoj cieľ týkajúci sa zníženia emisií skleníkových plynov, ak sa v tejto oblasti nezačnú viac činiť jednotlivé členské štáty.

Európska environmentálna agentúra (EEA) v stredu vyhlásila, že vďaka súčasným nastaveniam môže EÚ dosiahnuť zníženie emisií do roku 2030 o 30 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

EÚ pritom plánuje do konca nasledujúcej dekády zredukovať emisie o 40 percent. Niektorí navrhujú zníženie až o 55 percent.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ďalší lídri by dokonca chceli do roku 2050 úplne odstrániť čisté emisie.



Najnovšiu správu zverejnili v čase, keď sa v Madride koná klimatický samit za účasti zástupcov z takmer 200 krajín.