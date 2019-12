Chicagská polícia kritizuje Facebook za predaj drog a zbraní

Políciu znepokojuje, že Facebook vymazáva falošné profily, ktoré používa na odhalenie zločincov.

4. dec 2019 o 9:33 SITA

CHICAGO. Polícia z amerického Chicaga v utorok obvinila spoločnosť Facebook, že umožňuje predaj drog a zbraní prostredníctvom súkromných správ.

Informovali o tom s tým, že dvojročné vyšetrovanie viedlo k zatknutiu viac ako 50 osôb.

Polícia kritizuje Facebook

Sociálna sieť v roku 2016 zakázala súkromný predaj a výmenu zbraní, no policajti zistili, že díleri používajú na obchodovanie súkromné skupiny a správy, pričom tam ponúkajú tovar za oveľa vyššie ceny ako na ulici.

Zástupca polície Anthony Riccio povedal, že Facebook súhlasil so zablokovaním skupín, ktoré odhalilo ich vyšetrovanie, no podľa neho by sociálna sieť takisto mala členom skupín zabrániť v používaní účtov.

Riccio vyhlásil, že "Facebook poskytuje útočisko zločincom, ktorí vedia, ako zneužívať súkromie, ktoré im táto sociálna sieť ponúka".



Vyšetrovateľ tiež dodal, že ich znepokojuje, že Facebook vymazáva falošné profily, ktoré polícia používa počas vyšetrovania na odhalenie zločincov.



Facebook tvrdí, že má vlastné systémy na odhalenie podozrivého obsahu aj v súkromných skupinách.

"Nezákonný predaj zbraní a drog nemá na našej platforme miesto. Odstraňujeme obsah a účty, ktoré sú proti našim predpisom a dokážeme zachytiť 97 percent obsahu týkajúceho sa predaja drog a 93 percent obsahu súvisiaceho s predajom zbraní ešte predtým, ako nás na tieto aktivity upozornia," vyjadrila sa hovorkyňa firmy Sarah Pollack.

Súčasne dodala, že na sprístupnenie záznamov používateľov Facebooku potrebuje firma od polície federálny alebo štátny príkaz.

Rovnaké pravidlá pre všetkých

Všetci používatelia tejto sociálnej siete takisto musia používať "meno, pod ktorým vystupujú v bežnom živote", v opačnom prípade má firma právo falošné účty penalizovať.



Niektorí tvrdia, že Facebook by mal dbať na to, aby polícia dodržiavala rovnaké pravidlá, ako ostatní používatelia.

Memphiskú políciu v roku 2018 obvinili, že používa falošné účty na sledovanie aktivít protestujúcich skupín.



Predstaviteľ polície v Chicagu Charlie Beck vyhlásil, že "práva nejakej osoby musia obmedziť v prípade, ak je ohrozená bezpečnosť iného človeka". "O tom sú predsa zákony," dodal.