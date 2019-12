Novotný: Netušil som, že ma môže sledovať 100 miliónov ľudí. Ľutujem, že som neopľul Putinovu fotku

Je starostom, no sám seba stále považuje za kráľa bulváru. PAVEL NOVOTNÝ pôsobí v komunálnej politike iba rok, predtým bol šéfredaktorom bulvárneho webu. Ako starosta štvortisícovej pražskej mestskej časti Řeporyje a radový člen Občianskej demokratickej strany (ODS) si už vyslúžil viac mediálnej pozornosti než predseda ODS Petr Fiala. Najnovšie prišiel s kontroverzným plánom postaviť sochu padlým vlasovovcom, príslušníkom Ruskej oslobodeneckej armády, ktorá bola zložená z vojnových zajatcov. Na konci druhej svetovej vojny bojovala po boku nacistického Nemecka.

Sám si o vlasovovcoch podľa vlastných slov nerobí ilúzie. Tvrdí však, že – na rozdiel od sovietskeho maršala Koneva – pomohli Prahu koncom vojny zachrániť pred zničením. Konev v Prahe sochu má.

Novotný napísal list Putinovi a o svojom pláne hovoril aj v jednej z najsledovanejších ruských štátnych televízií, kde ho po siedmich minútach vypli. Stihol však Rusom pripomenúť Katynský masaker, ktorý spáchala sovietska armáda a tajná služba na Poliakoch.

Chceli ste plánovaným pomníkom pobúriť Rusko, alebo to pobúrenie prišlo bez toho, aby ste sa snažili?

O nič také mi nešlo, je to úplná hlúposť. Plán postaviť pomník padlým vlasovovcom tu bol pol roka. My sme sa v Řeporyjách rozhodli niekoľko pomníkov aj opraviť, napríklad pamätník obetiam holokaustu. O ambícii postaviť pomník padlým členom Ruskej oslobodeneckej armády som prvýkrát verejne hovoril na konferencii o ROA pred tromi týždňami. Mal som pocit, že im to dlžíme a tým pomníkom napravíme historickú krivdu. Tí ľudia Prahe pomohli, bez ohľadu na to, aká bola ich motivácia, a umierali tu.

Aby som sa vrátil k vašej otázke – keď budem chcieť provokovať Rusko, tak pomočím Putinovu fotku a nebudem to robiť takto.

Na pláne postaviť pamätník vlasovovcom je v Řeporyjách jednoznačná zhoda?

Keď som to tlmočil na zastupiteľstve, nikto to neriešil a nikto nebol proti. A to som ešte všetkým prízvukoval, nech to poriadne zvážia. Napriek tomu nikto nenamietal. Akurát keď som ten plán spomenul ešte na konferencii o ROA, naklonil sa ku mne senátor Jaromír Štětina (senátor Prahy 10, pozn.) a povedal – tak z tohto sa komunisti poserú. A mal svätú pravdu.

Obecné zastupiteľstvo je jedna vec, ale súhlasia aj obyvatelia Řeporyjí? Zisťovali ste si to?

Keby som bol na vašom mieste, položil by som presne takúto otázku. Musíte ale chápať, že ja nie som solitér, ktorý si teraz zmyslí nejaký absurdný plán a bude na tom vytĺkať politické body. To si môže myslieť iba debil. Keby som si nebol istý, že tu pomník vlasovovcom bude mať podporu, tak tento návrh nikdy nepredložím. Bol by som samovrah. Lenže ja som vedel, že tento plán medzi Řeporyjčanmi podporu má.

Predvčerom sme tu spoločne rozsvecovali vianočný stromček. To bola chvíľa, keď mi ľudia mohli prísť vyčítať, čo som to spôsobil. Nikto neprišiel s výhradami. Naopak, hovoria, že to je dobrý nápad. A toto sú ľudia, na ktorých názore záleží, im sa zodpovedám. Nikomu inému, Rusku už vôbec nie.

Aj okolo sochy maršala Koneva vznikali spory. V liste, ktorý ste adresovali Vladimirovi Putinovi, nazývate Koneva duševným mrzákom, ničomníkom a ľudskou obludou. Hoci bol Konev nepochybne kontroverznou postavou, Vlasov bol prinajmenšom rovnako kontroverzný.

Konev bol duševný mrzák a sprostý vrah, ktorý vraždil aj po kapitulácii Nemecka. Nie že ja som ho tak nazval, to je realita.