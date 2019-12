Austrália zažila najsuchšiu jar v histórii meraní

Rok 2019 je piatym najhorúcejším v dejinách Austrálie.

2. dec 2019 o 11:30 TASR

SYDNEY. Austrália zaznamenala v tomto roku najsuchšiu jar v 120-ročnej histórii svojich meraní.

Oznámil to v pondelok tamojší Meteorologický úrad (BOM), z vyhlásenia ktorého cituje tlačová agentúra Sinchua.

Jeden z najhorúcejších rokov

Zmienená inštitúcia tvrdí, že väčšinu územia Austrálie zasiahli v roku 2019 zrážky, ktoré boli hlboko pod priemerom, pričom veľké množstvo meracích staníc po celej krajine zaznamenalo najsuchšiu jar vôbec.

Rok 2019 bol na základe dostupných meraní zároveň piatym najhorúcejším v dejinách Austrálie.

Najvyššiu teplotu, 47,1 stupňa Celzia, namerali v polovici novembra v štáte Západná Austrália.

"Dlhotrvajúce, abnormálne nízke množstvo zrážok vo východnej časti Austrálie má naďalej výrazný dosah na miestne komunity a prírodné prostredie," uvádza sa v správe BOM.

Sucho prispelo k požiarom

Rekordné horúčavy a suché podmienky mimoriadne tvrdo zasiahli najmä mnohé vidiecke farmárske komunity a ich zdroje vody, čo viedlo k prísnym opatreniam týkajúcim sa jej spotreby.

Situácia takisto prispela k tomu, že sezóna lesných požiarov je v roku 2019 mimoriadne nepriaznivá. Plamene spaľujú rozľahlé plochy buše omnoho prudšie než v uplynulých rokoch.

"Extrémne suché podmienky a teploty výrazne nad priemerom vedú počas jari k zvýšenému riziku požiarov v celom Novom Južnom Walese a Queenslande. Niekoľko veľkých a nebezpečných požiarov zúri v oboch štátoch už od začiatku septembra," píše sa ďalej v danej správe.

V Austrálii sú ročné obdobia v opačnom čase než na severnej pologuli - leto trvá od decembra do februára; od marca do mája je jeseň; od júna do augusta je zima a od septembra do novembra je jar.