Austrálčania zachránili ženu, ktorá strávila takmer dva týždne v pustatine

Priatelia nájdenej ženy sú stále nezvestní.

2. dec 2019 o 8:38 SITA

DARWIN. Austrálske úrady zachránili ženu, ktorá strávila takmer dva týždne v pustatine vo vnútrozemí krajiny.

Päťdesiatdvaročná Tamra McBeath-Riley uviazla v nehostinnej krajine po tom, ako sa s dvomi priateľmi 19. novembra vybrali na výlet z Alice Springs a ich auto zapadlo v koryte rieky juhozápadne od mesta.

Ďalší priatelia sú nezvestní

Ženu našli v nedeľu večer a odviezli ju do nemocnice v Alice Springs, kde ju ošetrili pre dehydratáciu a podchladenie, uviedla policajná náčelníčka Pauline Vicary.



Priatelia nájdenej ženy, 46-ročná Claire Hockridge a 40-ročný Phu Tran, sú stále nezvestní. Úrady po nich naďalej pátrajú.



Trojica po incidente našla zhruba 1,5 kilometra severne od auta napájadlo. Hockridge a Tran sa vo štvrtok vydali na 20-kilometrovú cestu smerom k diaľnici, ktorá spája severné a južné pobrežie Austrálie, pričom plánovali kráčať v noci, aby sa vyhli púštnej horúčave, ktorá v ostatných dňoch dosahovala aj 40 stupňov Celzia.

Mali so sebou zhruba sedem litrov vody. McBeath-Riley sa rozhodla zostať pri napájadle so psom, ktorý by podľa nej cestu neprežil. Či po nich niekto pátra, trojica nevedela.

"Keď ma našla helikoptéra, myslela som si, že sa Claire a Phu dostali k diaľnici. To bola moja bezprostredná myšlienka. Takže zistenie, že to tak nie je, je znepokojujúce," povedala McBeath-Riley novinárom.

Nedostatok jedla

Vicary uviedla, že pátrači našli jeden pár stôp. "Je to dosť rozmanitý terén. Sú tam piesčité duny, tvrdá hlina, oblasti husto porastené stromami, ale v oblasti sú tiež skaly a hrebene," vysvetlila. Nezvestný pár mal podľa nej so sebou málo jedla.



Kľúčovú rolu pri nájdení McBeath-Riley zohral istý rančer, ktorý políciu upozornil na stopy po pneumatikách na mieste, ktoré neprehľadali.

"Na základe tejto informácie sa nám podarilo lokalizovať vozidlo a odtiaľ (vyšetrovatelia, pozn. SITA) nasledovali niektoré z ďalších trás a lokalizovali ju," skonštatovala Vicary.