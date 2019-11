Trump sa na summite NATO stretne s Merkelovou aj s Macronom

Americký prezident nemá v Londýne naplánované žiadne stretnutie s Johnsonom.

29. nov 2019 o 20:46 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump sa budúci týždeň počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý sa uskutoční v utorok a v stredu v Londýne, stretne na bilaterálnych rokovaniach s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, dánskou premiérkou Mette Frederiksen a talianskym premiérom Giuseppem Contem.

Potvrdil to v piatok Biely dom.

S Johnsonom stretnutie neplánuje

Trump naopak nemá v Londýne naplánované žiadne stretnutie s britským premiérom Borisom Johnsonom. To je do značnej miery prekvapivé, keďže ide o premiéra hostiteľskej krajiny, a tiež najbližšieho spojenca Spojených štátov v rámci NATO.



Trumpove rozhodnutie by mohlo súvisieť s nečakaným Johnsonovým piatkovým vyjadrením, že si nepraje, aby mu pred nadchádzajúcimi britskými parlamentnými voľbami Trump vyslovoval podporu.

Johnson vyhlásil, že považuje Spojené štáty za blízkeho priateľa, ale nemyslí si, že by takáto podpora bola vhodná.



Trump sa pritom dlhodobo netají tým, že sa mu Johnson páči, často ho pripodobňuje k sebe a nedávno napríklad napísal, že britský premiér je podľa neho "presne ten správny typ človeka pre tieto časy".

Trumpova podpora

Na otázku londýnskej rozhlasovej stanice LBC, či je takáto podpora zo strany Trumpa vítaná, Johnson v piatok odvetil, že nie.

"Najlepšie by bolo, keby sa blízki priatelia a spojenci, akými Spojené štáty a Veľká Británia sú, nezapájali navzájom do svojich predvolebných kampaní," povedal Johnson.



Trumpova podpora by totiž podľa neho mohla mať aj opačný efekt, čo britský premiér dokumentoval na príklade z roku 2016, keď vtedajší americký prezident Barack Obama pred referendom o brexite podporil zotrvanie Británie v únii, no jeho slová mali na britských voličov skôr opačný účinok.