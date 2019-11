Paríž si predvolá tureckého veľvyslanca pre Erdoganovu kritiku Macrona

29. nov 2019 o 18:34 SITA

PARÍŽ. Francúzske ministerstvo zahraničia si predvolá tureckého veľvyslanca po tom, čo turecký prezident zaútočil svojho francúzskeho kolegu.

Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa úradu francúzskeho vlády. Kedy však diplomata predvolá, aby komentáre Recepa Tayyipa Erdogana vysvetlil, zatiaľ nie je známe.

Napätie medzi krajinami

V poslednom období sa zvýšilo napätie medzi oboma krajinami vďaka tureckej vojenskej operácie v Sýrii a situáciu tiež komplikujú výroky Macrona o Severoatlantickej aliancii (NATO).

Macron sa nedávno vyjadril, že nedostatky vo vedení zo strany USA zapríčiňujú "mozgovú smrť" NATO, a vo štvrtok znova skritizoval tureckú operáciu v severovýchodnej Sýrii proti kurdským bojovníkom, ktorí boli kľúčoví v boji proti IS.

"Rešpektujem bezpečnostné záujmy nášho tureckého spojenca... ale nemožno povedať, že sme spojenci a žiadame solidaritu, a na druhej strane predstavujeme spojencom falošný úspech pomocou vojenského zásahu, ktorý ohrozuje činnosť koalície proti IS," povedal Macron počas stretnutia so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom.

Marcona označil za neskúseného

Na Macronov komentár v piatok zareagoval Erdogan s tým, že by sa mal "nechať prezrieť, či nemá mozgovú smrť".

"Je na vás, či vyhodiť Turecko z NATO, alebo nie? Máte právo urobiť takéto rozhodnutie?" pýtal sa Erdogan a označil francúzskeho prezidenta za "neskúseného".

Turecko zároveň skritizovalo Macrona za to, že súhlasil s rokovaniami so sýrskym kurdským politikom, ktorého Ankara považuje za extrémistu.



Spomínaný predstaviteľ Macronovho úradu obhájil prezidentov postoj s tým, že spojenci v NATO od Turecka očakávajú "jasné odpovede" o jeho úmysloch v Sýrii.



Konflikt Macrona a Erdogana prišiel krátko pred summitom lídrov NATO, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň v Londýne. Obaja prezidenti by sa na ňom mali zúčastniť.