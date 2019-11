USA budú prispievať menej a medzeru zaplnia Nemci, hovorí šéf NATO

Obe krajiny majú prispievať do spoločného rozpočtu šestnástimi percentami.

28. nov 2019 o 20:52 SITA

PARÍŽ. Spojené štáty budú platiť do spoločného rozpočtu Severoatlantickej aliancie (NATO) podstatne menej ako doteraz, a medzeru, ktorá tým v rozpočte vznikne, zaplní Nemecko, ktoré bude platiť naopak viac ako doteraz.

Na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o tom vo štvrtok v Paríži informoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "USA budú platiť menej, Nemecko bude platiť viac," zhrnul túto tému šéf NATO.

Obe krajiny budú podľa neho prispievať do spoločného rozpočtu NATO zhruba šestnástimi percentami. Doteraz boli suverénne najväčšími prispievateľmi do rozpočtu NATO Spojené štáty, ktoré doň prispievali 22 percentami.



Macron na tlačovke so Stoltenbergom hovoril o tom, že členské štáty by mali podľa neho viac diskutovať o budúcnosti aliancie. "Naozajstné spojenectvo znamená činy a rozhodnutia, nie slová. Takže, chcem aby sme medzi členmi viedli naozajstný dialóg," predstavil Macron svoju víziu.



Len pred tromi týždňami hovoril Macron o tom, že NATO je v stave "mozgovej smrti". Vo štvrtok k tomu dodal, že je rád, že jeho slová zapôsobili ako "budíček" pre ostatné členské krajiny NATO. "Je nezodpovedné rozprávať sa stále len o finančných a technických záležitostiach," povedal vo štvrtok Macron.