Počet prípadov osýpok vo svete stále prudko stúpa

Z Afriky, Európy, Latinskej Ameriky a Blízkeho východu hlásila viacero veľkých epidémií.

27. nov 2019 o 20:03 SITA

LONDÝN. Počet prípadov osýpok po celom svete stále prudko stúpa a z Afriky, Európy, Latinskej Ameriky a Blízkeho východu hlásila viacero veľkých epidémií tohto vírusového infekčného ochorenia.

V stredu o tom informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Ako vo svojej správe uviedla, z Konžskej demokratickej republiky tento rok zaznamenali hlásenia o viac ako 250-tisícoch podozrivých prípadoch osýpok vrátane 5 110 úmrtí.

Na Ukrajine evidujú viac ako 56-tisíc prípadov. Ochorenie sa prudko šíri napríklad aj v Brazílii či Bangladéši.



WHO tiež podotkla, že dve veľké epidémie osýpok v New Yorku už zmizli, no v menšom rozsahu sa toto ochorenie naďalej rýchlo šíri po celých Spojených štátoch.



Do 5. novembra WHO obdržala hlásenia celosvetovo o viac ako 440 200 prípadoch osýpok. Vlani to bolo zhruba 350-tisíc.



Osýpky sú jedným z najviac infekčných ochorení a dá sa im predísť dvomi dávkami vakcíny, pripomína agentúra AP.