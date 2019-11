Analytik Klvaňa: Ak by Trump nebol taký neschopný, mohol by toho pokaziť ešte viac

Pri impeachmente na faktoch nezáleží.

28. nov 2019 o 19:14 Matúš Krčmárik

Republikánom už na faktoch nezáleží, strana si vybudovala kult osobnosti Donalda Truma, hovorí v rozhovore pre SME politológ Tomáš Klvaňa. Vysvetľuje, prečo politológovia podcenili Trumpov nástup, kto ho môže v budúcich voľbách a prečo súčasnému americkému prezidentovi vlastne nezáleží na tom, aby niečo skutočne presadil.

Pred tromi rokmi ste krátko pred prezidentskými voľbami dávali Donaldovi Trumpovi 15-percentnú šancu na víťazstvo, podobný postoj mala väčšina analytikov. Prečo voľby tak zle odhadli?

Vtedy ešte nebolo celkom jasné, že v politike prichádza akýsi zlom a demokratické povstanie proti elitám. Nikto neodhadol, že toto je celosvetový fenomén a že je silnejší, ako sme si mysleli. Niektorí jeho poradcovia ešte v deň volieb volali do médií a snažili sa hodiť vinu za prehru jeden na druhého.

Je treba zdôrazniť, že Trump vyhral len veľmi tesne, rozhodovali tri štáty a v nich dohromady asi 77-tisíc hlasov, čo je na Spojené štáty veľmi málo. V celoštátnom hlasovaní prehral o tri milióny hlasov. Bola to súhra okolností, ktorú nikto nečakal.

V tom čase ste napísali knihu o vzbure bieleho muža, kde ste opisovali Trumpovho voliča. Čo ste tým mysleli?

Ide o bielych mužov bez vysokoškolského vzdelania, ktorí tvoria tvrdé jadro Trumpovej voličskej základne, aj keď ho volia aj iné sociálne skupiny. Týmto mužom sa nepáči, ako sa okolo nich mení kultúra, hlas pre Trumpa je pre nich protestným hlasom a snaha zvrátiť tieto trendy.

Pokračuje táto vzbura?

Určite, Trump si drží svoju základňu. V prieskumoch máva stále podporu od 38 do 42 percent voličov, čo je historicky veľmi nízke číslo. Žiaden prezident nebol v dlhodobom priemere takto nízko, ale zároveň je priemer stabilný. Ani pri prebiehajúcom procese impeachmentu neklesá. Dlhodobo je ten trend neudržateľný, pretože percento belochov v Spojených štátoch klesá v prospech menšín, ale zatiaľ to relatívne funguje.

Američania budú o rok znovu voliť prezidenta. Je teraz Trumpova šanca na víťazstvo vyššia ako pätnásť percent?

Je to ťažké odhadnúť, ale povedal by som, že šanca je pol ku pol. Je možné, že štáty, ktoré rozhodovali pred štyrmi rokmi – Pensylvánia alebo Michigan – budú rozhodovať znovu. V nich sa Trumpovi v porovnaní s hlavným demokratickými kandidátmi pomerne darí. Prehráva síce s Joeom Bidenom, ale len o niekoľko percent, ostatných o pár percent prevyšuje. Trump má šancu na zvolenie najmä v tom prípade, že by si demokrati vybrali niekoho veľmi ľavicového, napríklad Elizabeth Warrenovú.

Do boja o demokratickú nomináciu vstupuje Michael Bloomberg. Čaká Ameriku súboj superboháčov?

Šanca Bloomberga na zisk nominácie je malá. Je veľmi stredovým demokratom a strana sa medzitým posunula doľava, ovládajú ju aktivisti, ktorí v nej majú takmer polovičné zastúpenie. Stranu tlačia do socialistickej polohy, čo sťažuje Bloombergovu kandidatúru bez ohľadu na to, koľko má peňazí. Navyše, priestor v strede vyzerá obsadene, už je tam Biden či starosta Pete Buttigieg. Ďalším problémom je, že nebude kandidovať v prvých štátoch, ale sústreďuje sa až na takzvaný super utorok, čo ho veľmi znevýhodňuje.

Mohol by však oslabiť Trumpa. Voličov sa bude snažiť zasiahnuť televíznou reklamou, odhaduje sa, že by mohol investovať aj miliardu dolárov z vlastných peňazí. On si to môže dovoliť, na rozdiel od Trumpa je skutočný miliardár.

Hovoríte, že strana sa posúva doľava, ale zároveň veľmi ľavicový kandidát nemá až takú veľkú šancu poraziť Trumpa. Nie je to recept na porážku?