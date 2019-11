V americkej nemocnici transplantovali obličku nesprávnemu pacientovi

Lekárov pomýlilo rovnaké meno a podobný vek oboch pacientov.

27. nov 2019 o 17:41 SITA

CAMDEN. V nemocnici v americkom New Jersey transplantovali obličku nesprávnemu pacientovi. Zástupcovia Virtua Our Lady of Lourdes Hospital v Camdene potvrdili, že operácia z 18. novembra bola úspešná.

Objasnili, že 51-ročný pacient, ktorý dostal novú obličku, bol takisto na zozname čakateľov, no mal sa dostať na rad až oveľa neskôr.

Chybu nahlásili štátnym úradom s tým, že 24. novembra podstúpil úspešnú transplantáciu aj pacient, ktorý mal dostať obličku ako prvý.

Úrady vyhlásili, že už vykonali opatrenia, aby sa takýto prípad neopakoval.