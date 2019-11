USA vyzvali Čínu, aby prepustila ľudí z táborov

Čínsky režim v táboroch väzní pravdepodobne až milión ľudí.

26. nov 2019 o 21:43 SITA

WASHINGTON. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok neobvykle priamo vyzval Čínu, aby prepustila všetky osoby, ktoré zadržiava vo svojich reedukačných táboroch v provincii Sin-ťiang.

Čínsky režim v nich väzní možno až milión ľudí, a ako ukázali nedávno uniknuté dôkazy, nejde o žiadne mierumilovné výchovné centrá, ako Čína oficiálne tvrdí, ale skôr o väznice s veľmi tvrdým režimom, v ktorých sa čínske vedenie snaží vnútiť svoju ideológiu príslušníkov ujgurskej, ale i iných menšín.

Nemci žiadajú vyšetrovanie

Na zverejnené dôkazy už v pondelok reagovalo Nemecko, ktoré vyhlásilo, že tábory v provincii Sin-ťiang by mali vyšetriť pozorovatelia Organizácie Spojených národov (OSN) a Čína by im mala zaručiť neobmedzený prístup do týchto svojich zariadení.

Ako vyhlásila hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí Maria Adebahr, Nemecko už vyvíja v tomto smere aktivity na pôde OSN, a najnovšie informácie o dianí v týchto čínskych táboroch "prijalo s veľkým znepokojením".



Podľa uniknutých tajných čínskych dokumentov, ktoré zverejnila medzinárodná skupina novinárov, je účelom zadržiavacích táborov v čínskej provincii Sin-ťiang prevýchova a priam až "vymývanie mozgov" príslušníkov menšín.

Tým sa snažia v táboroch vštepiť lásku a úctu k čínskemu komunistickému režimu, a púšťajú ich odtiaľ spravidla až po tom, keď sa z nich stanú oddaní stúpenci čínskeho vedenia.

Zverejnili ďalšie podrobnosti

Novinári okrem iného zverejnili podrobnosti o neuveriteľne prepracovanom systéme kontroly čínskych občanov pomocou umelej inteligencie, ktorá čínskym úradom umožňuje s vysokou spoľahlivosťou identifikovať každého, kto má iné názory ako tie oficiálne schválené, a inak sa prejavuje.



Súčasťou týchto nových odhalení sú aj fotografie zo zadržiavacích centier v Sin-ťiangu, na ktorých vidno obrovské komplexy v mnohom podobné nacistickým koncentračným táborom.

V každom ich rohu sú napríklad umiestnené strážne veže, z ktorých sú tieto zariadenia non-stop monitorované, aby z nich nikto neutiekol.



Čína všetky tieto informácie označila za "výmysly a falošné správy".