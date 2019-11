Ekologickí aktivisti vnikli do uhoľnej spoločnosti v Moste, zatkla ich polícia

Žiadali okamžité ukončenie ťažby a spaľovania uhlia.

25. nov 2019 o 14:04 SITA

MOST. Aktivisti z českého hnutia Limity jsme my v pondelok ráno obsadili budovu spoločnosti Sev.en v Moste.

Vyvesili tam tiež transparenty a žiadali okamžité ukončenie ťažby a spaľovania uhlia.

"Štyria ľudia vyliezli na most, ktorý spája dve výškové budovy spoločnosti Sev.en. Sú na úrovni dvanásteho poschodia a zavesili tam veľký transparent s nápisom Koniec uhlia bez výnimiek," uviedla hovorkyňa aktivistov Veronika Dombrovská.

"Toto heslo naráža na to, že práve Sev.en vlastní kontroverznú elektráreň Chvaletice, ktorá žiada o výnimky, aby mohla ešte viac ako doteraz znečisťovať ovzdušie. To považujeme za neprijateľné, pretože podľa nás by mali elektráreň zatvoriť, pretože elektrinu nepotrebujeme a vyvážame do zahraničia a uhoľné zdroje a ich pálenie sú najväčšími zdrojmi CO2, ktorý spôsobuje klimatickú zmenu," vysvetlila Dombrovská.

Na akcii sa zúčastnilo približne 15 aktivistov, ktorí sa zavesili na laná pri transparentoch alebo stáli na strechách. "Dnešok sme zvolili preto, lebo dnes v Prahe zasadá uhoľná komisia," objasnila.

"Pokiaľ sa chceme vyhnúť klimatickému rozvratu, je potrebné čo najrýchlejšie ukončiť využívanie hnedého uhlia v energetike a zaistiť dôstojnú budúcnosť obyvateľom uhoľných regiónov. Nič z toho ale súkromné uhoľné spoločnosti ako Sev.en neponúkajú. Uhoľné elektrárne je preto potrebné zatvoriť, bez výnimky," vyhlásila hovorkyňa.

"Keď budeme mať pocit, že sme na situáciu dostatočne upozornili, akciu ukončíme a v pokoji odídeme," dodala Dombrovská ešte predtým, ako dopoludnia aktivistov zatkla polícia.

Chvaletice sú najmladšou elektrárňou na hnedé uhlie v krajine. Zariadenie funguje od roku 1979 a Sev.en ju vlastní od roku 2013.

"Nemá cenu diskutovať s fanatikmi a výtržníkmi. Každý bojuje za zdravé životné prostredie po svojom. Zatiaľčo aktivisti porušujú zákony a predvádzajú sa v médiách, my investujeme miliardy do ekologizácie a kvalitnej rekultivácie blízkej prírode," povedala pre portál iDNES.cz hovorkyňa firmy Gabriela Sáričková Benešová.