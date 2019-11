Chce byť ako Čaputová. TOP 09 má novú predsedníčku, Česko vidí v eurozóne

24. nov 2019 o 23:33 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Po parlamentných voľbách v roku 2017, v ktorých sa len tesne dostala do parlametu, si strana TOP 09 pred dvomi rokmi volila predsedu. Ako kandidátka sa vtedy spomínala Markéta Pekarová Adamová, no odmietla to.

Plánovala si založiť rodinu a to sa vraj nedalo skĺbiť s vedením parlamentnej strany. Ako poslankyňa však chcela byť príkladom pre matky, že sa pre rodičovstvo nemusia vzdávať kariéry.

„Tým, že sa staneme matkami, nestrácame zvyšok života. Ženám môže dodať odvahu, keď uvidia, že sa dá práca zladiť s materstvom,“ povedala pred dvomi rokmi v rozhovore pre SME.

Teraz však postoj zmenila, na čelo strany kandidovala a v hlasovaní svojho súpera Tomáša Czernina, dediča tradičného aristokratického rodu, porazila.

Skutočný návrat do Európy

Ešte pred zvolením na sneme strany Pekarová Adamová hovorila, že cieľom pod jej vedením bude to, aby Česko prijal euro, čo je v krajine veľmi kontroverzná téma.

Aj keď sa Česko k prijatiu spoločnej meny zaviazalo pri vstupe do Európskej únie, v súčasnosti to nepodporuje ani premiér Andrej Babiš.

„Prešľapujeme na mieste. Potrebujeme ďalšiu métu a pre mňa je touto métou pripojenie k eurizóne. Eurozóna je posledným krokom, aby sme sa stali plnohodnotným členom elitného klubu Európskej únie, najsilnejšej ekonomiky na zemi a najlepšie miesta na euro, je ďalším stupňom integrácie,“ vyhlásila podľa webu Idnes.cz.

Až to by bolo podľa jej prejavu zavŕšením hesla z roku 1989 o návrate do Európy. „Nevzdali sme to, nevzdáme to."