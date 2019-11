Rod posledného nemeckého cisára chce späť zámky. Rozhodne vzťah k Hitlerovi

Hohenzollernovci prišli o moc v orku 1918.

23. nov 2019 o 17:57 Matúš Krčmárik

BERLÍN, BRATISLAVA. Posledné, čím by som sa chcel definovať je nejaký palác, povedal pred pätnástimi rokmi Georg Friedrich, prapravnuk posledného nemeckého cisára Viliama II.

Vtedy mal 28 rokov, teraz má princ 43 a nemecké súdy žiada, aby sa jeho rodina mohla vrátiť do paláca Cecilienhof v Postupime.

Nejde len o palác. Od štátu v mene rodu Hohenzollernovcov žiada, aby mu vrátil majetky, o ktoré rod prišiel po prvej aj druhej svetovej vojne.

Ide o paláce, umelecké diela či pozemky, ktoré sú už desaťročia prevažne v štátnych rukách, hovorí sa aj o odškodnom vo výške 1,2 milióna eur.

Napríklad v Cecilienhofe, ktorý postavili v roku 1917 na spôsob vidieckych sídel anglických aristokratov, je v súčasnosti múzeum a hotel.

Práve tu sa totiž po druhej svetovej vojne odohrala Postupimská konferencia, kde si víťazné mocnosti rozdelili Nemecko a vplyv nad celou Európou.

Ak by štát princovi Georgovi Friedrichovi vyhovel, do tohto paláca by sa rodina mohla nasťahovať. O tom, či sa tak stane, rozhodne najmä to, či jeho predkovia pomohli nacistom.

Pomáhal nacistom?

Rod sa o svoje majetky začal uchádzať hneď po roku 1994, keď zjednotené Nemecko prijalo zákon o tom, že občania majú právo na skonfiškované majetky.

Samotných Nemcov prekvapilo, že exponáty z múzea by sa ešte vôbec mohli vrátiť do súkromných rúk, mnohí si neuvedomujú ani to, že historické rody majú svojich nasledovníkov.

Do pozornosti verejnosti sa to dostalo v tomto roku, keď sa ukázalo, že spolkové krajiny Berlín a Brandebursko spolu s federálnou vládou za zatvorenými dverami rokujú možnej dohode.