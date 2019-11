Nemecko zo Sýrie prijme podozrivú príslušníčku IS s troma deťmi

Nemecko ženu vyšetruje pre podozrenie z členstva v teroristickej organizácii a zanedbania detí.

23. nov 2019 o 13:07 TASR

BERLÍN. Nemecko prijme zo Sýrie prvýkrát podozrivého príslušníka džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Ženu a jej tri deti prevezú do Nemecka z väzenského zariadenia v severnej Sýrii, potvrdilo v piatok nemecké ministerstvo zahraničných vecí.

Návrat do Nemecka

"Môžeme potvrdiť, že tri nemecké deti, ktoré boli zadržiavané v severnej Sýrii, mohli dnes so svojou matkou vycestovať do Iraku. Pokiaľ je nám známe, všetci odtiaľ odcestujú do Nemecka," uviedol pre agentúru AFP zdroj z prostredia nemeckej diplomacie.

Totožnosť zmienenej podozrivej príslušníčky IS ministerstvo nezverejnilo. Podľa nemeckého magazínu Der Spiegel ide o 30-ročnú Lauru H.

Týždenník ďalej priblížil, že ministerstvo zabezpečilo jej návrat s pomocou americkej humanitárnej organizácie po niekoľkotýždňovom vyjednávaní.

Zanedbávanie detí a terorizmus

Nemecké úrady túto ženu vyšetrujú od roku 2016 pre podozrenie z členstva v teroristickej organizácii a vo veci zanedbania detí, napísal Der Spiegel.

Podozrivá údajne odcestovala do Sýrie zo západonemeckého mesta Giessen v spolkovej krajine Hesensko v marci 2016 a v lete toho istého roka sa pridala k IS. V neslávne známom a preplnenom tábore al-Hol v severnej Sýrii sa spoločne s deťmi nachádzala od decembra 2018.

V tábore, ktorý spravujú kurdské milície Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), údajne aktuálne žije až 70.000 utečencov zo Sýrie a Iraku. Podmienky v ňom humanitárne organizácie trvalo znepokojujú.

Nemecké bezpečnostné zdroje sa domnievajú, že v Sýrii sa v utečeneckých a lebo väzenských zariadeniach nachádza približne 80 nemeckých príslušníkov IS.